Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη στα χέρια των Ιερέων

Β΄ Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Η 2η Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος για το τρέχον Ιεραποστολικό έτος, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, υπό την προεδρεία του Μητροπολίτη κ. Ιγνατίου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, Εφημέριος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Πρώτη και Δευτέρα Διαθήκη στα χέρια των Ιερέων».

Ο ομιλητής τόνισε ότι «η Παλαιά Διαθήκη (Π.Δ.) είναι θεόπνευστο και ιερό κείμενο, ισότιμο με την Καινή Διαθήκη (Κ.Δ.), καθώς και οι δύο μαρτυρούν για το ίδιο πρόσωπο: τον Χριστό. Ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος τονίζουν ότι η Π.Δ. προεικονίζει και προαναγγέλλει τον Χριστό, ενώ η Κ.Δ. φανερώνει την πλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Η Π.Δ. δεν είναι απλώς η ιστορία του εβραϊκού λαού, αλλά η αρχή της παγκόσμιας ιστορίας της σωτηρίας. Μέσα από μύθους, παραδόσεις και προφητείες αποκαλύπτεται ο Θεός ως Δημιουργός και Σωτήρας. Το μήνυμα της Π.Δ. δεν συγκρούεται με την επιστήμη, γιατί σκοπός της δεν είναι να εξηγήσει το «πώς» αλλά να φανερώσει το «ποιος» είναι ο Θεός».



Στην συνέχεια, ο π. Ιάκωβος παρατήρησε ότι «η Χριστολογική ανάγνωση της Π.Δ. αποκαλύπτει τον προαιώνιο Λόγο σε μορφές όπως ο «Άγγελος Κυρίου», ενώ οι προφητείες (Ησαΐας, Μιχαίας κ.ά.) μιλούν για τη Γέννηση, το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Οι προεικονίσεις (π.χ. Καιόμενη Βάτος) προετοιμάζουν τον λαό για την έλευση του Μεσσία. Οι προφήτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν αποστολή ερμηνευτική και ελεγκτική· στάθηκαν υπερασπιστές της δικαιοσύνης και της αλήθειας του Θεού».

Αναφερόμενος στην αξία της Π.Δ. για τους Κληρικούς, επεσήμανε ότι «η Π.Δ. παρουσιάζει την ιερατική διακονία ως θεσμοθετημένη και ιερή, με αποστολή μεσιτείας, λατρείας και διδασκαλίας. Οι ιερείς οφείλουν να υπηρετούν με ευλάβεια και επίγνωση των θείων εντολών, όπως τονίζει ο Κύριλλος Αλεξανδρείας». Παρουσίασε δε τις πτυχές της ποιμαντικής αξίας της Π.Δ., η οποία εμπλουτίζει τη λατρεία (αναγνώσματα, ψαλμοί, ύμνοι), προσφέρει κατηχητική εμβάθυνση μέσα από πρότυπα πίστεως και λόγους σοφίας, απαντά σε υπαρξιακά και ηθικά ζητήματα, θεμελιώνει κοινωνικό λόγο για την δικαιοσύνη, την οικολογία και την φιλανθρωπία».



Κατακλείοντας την εισήγησή του, ο ομιλητής παρατήρησε ότι «η μελέτη της Π.Δ. αποτελεί βασικό πνευματικό έργο κάθε χριστιανού, κυρίως του ιερέα, καθώς μέσα από αυτήν ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Ο ιερέας έχει την ευθύνη όχι μόνο της δικής του καλής κατανόησης και βίωσης των μηνυμάτων της Π.Δ., αλλά και της μετάδοσης της εμπειρίας αυτής στους πιστούς».

Ακολούθησε ενδιαφέρων διάλογος και η σύνοψη των συμπερασμάτων από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο.