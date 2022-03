Μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Ευρώπης στον Βόλο

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ειρήνη και την αρμονία του Παγκύπριου Γυμνασίου Βόλου

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υλοποιώντας το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο “Learning to live together in Peace and Armony” (Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί σε ειρήνη και αρμονία) φιλοξένησε στο διάστημα 24-28 Ιανουαρίου2022, αποστολές από τις χώρες Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ισπανία και Τουρκία .

Συνολικά 50 μαθητές και 30 καθηγητές Έλληνες και ξένοι εργάστηκαν αρμονικά, μεθοδικά με ενθουσιασμό σ΄ ένα μαγικό ταξίδι που ένωσε έξι Ευρωπαϊκές χώρες και τις έφερε πολύ κοντά παρόλο που είναι τόσο μακριά στο χάρτη.

Στόχος της συνάντησης ήταν η αποδοχή των στοιχείων της πολιτιστικής διαφορετικότητας που εμπλουτίζουν την Ευρώπη και η εύρεση κοινών χαρακτηριστικών που μας φέρνουν πιο κοντά και μας γεφυρώνουν.

Μέσα από αυτό το ταξίδι μοιράστηκαν εμπειρίες και εργάστηκαν σαν ομάδα ανταλλάσσοντας ο ένας τις πολιτιστικές απόψεις του άλλου.

Το πρώτο Γυμνάσιο του Βόλου είναι το πιο ιστορικό σχολείο του Βόλου και ως ουμανιστικό ίδρυμα μεταδίδει τις αρχές της δημοκρατίας ,αλληλεγγύης, ανεκτικότητας, αποδοχής και σεβασμού του διαφορετικού τρόπου σκέψης και ζωής.

Όλες οι εργασίες και οι δράσεις υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και τηρήθηκαν τα μέτρα πρόληψης κατά του covid-19 χωρίς να νοσήσει κανείς και να απέχει από το πρόγραμμα.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος έφερε συναισθήματα ενθουσιασμού και υπόσχεσης για συνέχιση της συνεργασίας και επιθυμία για ξεκίνημα νέων προγραμμάτων.

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου υλοποιεί 4 προγράμματα ERASMUS και 2 αδελφοποιήσεις με την Γερμανία και την Κύπρο.

Αρωγοί στις δράσεις του σχολείου που προάγουν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση ήταν, όπως επισημάνθηκε από το σχολείο:

• ΕΨΑ Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών

• Επιχείρηση Τυροκομικών προϊόντων ΦΛΕΓΓΑ

• Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου,

τους οποίους και ευχαριστεί η σχολική κοινότητα θερμά που στέκονται πάντα με θετική ματιά δίπλα τους και τους στηρίζουν.

Σημαντικός και μόνιμος υποστηρικτής ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Βόλου, που στηρίζουν τις διαδικασίες και τις δράσεις του σχολείου.