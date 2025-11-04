Meteo ΤΩΡΑ: Καταρρακτώδης βροχή στην Ανάβρα, ασθενής βροχή στον Βόλο (Πίνακας)

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στη Μαγνησία, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της. Σύμφωνα με το meteo.gr και τους μετρητές του αυτή τη στιγμή στην Ανάβρα σημειώνεται καταρρακτώδης βροχή, ενώ στον Βόλο η βροχόπτωση χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ως ασθενής.

