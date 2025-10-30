Νίκος Παπαπέτρος: «Ο Μπέος κάνει βόλτες στην Αθήνα και δεν παρίσταται στα δημοτικά συμβούλια» (ηχητικό)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνηθισμένη «αθλητική» δραστηριότητα του δημάρχου …τα χαστούκια στο γήπεδο

Μπορεί ο Αχ. Μπέος να μην παρευρίσκεται στα δημοτικά συμβούλια εδώ και κάποιους μήνες, όμως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο κ. Νίκο Παπαπέτρο, που μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, δίνει ανελλιπώς το παρών στις δραστηριότητες της ομάδας του, του ΝΠΣ και παρουσιάζει μία συνηθισμένη «αθλητική» δραστηριότητα, με αφορμή και το χαστούκι που έδωσε στον δικηγόρο κ. Λίβα, στις κερκίδες του Καυτατζογλείου.

«Γιατί εξελέγη δήμαρχος; Για να μην παρίσταται στο δημοτικό συμβούλιο; Να κάνει βόλτες στην Αθήνα; «, αναρωτήθηκε ο κ. Παπαπέτρος, σχολιάζοντας ότι στις δραστηριότητες του ΝΠΣ ο Αχ. Μπέος συμμετέχει ανελλιπώς.

«Τον είδαμε την Κυριακή στο Καυτατζόγλειο στον Ηρακλή, στα δημοτικά συμβούλια όμως δεν συμμετέχει. Αποδίδει φαίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής του ομάδας απ’ ότι στον δήμο Βόλου και στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την επίθεσή του και το περιβόητο χαστούκι στον δικηγόρο κ. Λίβα, ο κ. Παπαπέτρος χαρακτήρισε αυτή τη συμπεριφορά Μπέου ότι είναι η προβολή μιας συνήθους «αθλητικής» του δραστηριότητας.

«Δεν είναι πρώτη φορά που τη βλέπουμε και όχι μόνο εντός γηπέδων. Η προβολή της εικόνας προς τα έξω δεν αφορά την πόλη; Είναι προφανές. Ο πρώτος πολίτης του Δήμου δείχνει και την εικόνα του δήμου προς τα έξω . Ο πρώτος πολίτης του Δήμου, δείχνει και την εικόνα του Δήμου προς τα έξω. Είναι αυτός ο οποίος οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια σε οποιοδήποτε στάδιο δραστηριότητάς του, όχι μόνο όταν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είναι σε δημοτικές δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινότητά του. Ακριβώς γιατί αποτελεί επιλογή των δημοτών και κυρίως πρέπει να αποτελεί και πρότυπο», είπε ο κ. Παπαπέτρος, σημειώνοντας ωστόσο ότι τον δήμαρχο δεν τον ενδιέφερε και δεν τον ενδιαφέρει αυτό, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει τους πολίτες.

Ξεκαθάρισε πως οι Βολιώτες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από τις κινήσεις του δημάρχου, καθώς δεν πρόκειται για συλλογική ευθύνη, όμως οι δημότες ενδιαφέρονται για την εικόνα που παρουσιάζει προς τα έξω ο πρώτος πολίτης.

Ο Αχ. Μπέος δεν ήρθε να τιμήσει τον εκλιπόντα Δήμαρχο- Νομίζει πως είναι Θεός

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Παπαπέτρος στηλίτευσε την απουσία του δημάρχου, ιδίως από τη στιγμή που το σώμα τίμησε τον πρώην Δήμαρχο Μιχάλη Κουντούρη και τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Μαργαρίτη Πατσιαντά, με ενός λεπτού σιγή.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο, κατέθεσε την πρότασή του για μετονομασία του Πάρκου του Αναύρου σε Πάρκο «Μιχάλη Κουντούρη», ώστε να αποδοθεί τιμή, στον εκλιπόντα δήμαρχο, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του έργου, που έγινε επί θητείας του.

Η πλειοψηφία ωστόσο δεν συμμερίστηκε την πρότασή του και την καταψήφισε λέγοντας πως επεξεργάζεται ένα άλλο σχέδιο για να τιμήσει τον Μιχάλη Κουντούρη και πως ο δήμαρχος θα έρθει σε επικοινωνία και με την οικογένειά του.

«Η πρώτη υποχρέωση του δημάρχου σε μια τέτοια στιγμή, θα ήταν να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους τιμήσει. Δήμαρχος απεβίωσε και μάλιστα ένας δήμαρχος κατά γενική ομολογία επιτυχημένος κι ένας δήμαρχος που μακροημέρευσε στην πόλη του Βόλου και ως Δήμαρχος και ως άνθρωπος και με μια διαδρομή πολύ μεγάλη και με προσφορά. Αντ’ αυτού προτίμησε να είναι κάπου αλλού», είπε ο κ. Παπαπέτρος και σημείωσε ότι για ακόμη μια φορά το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος έδειξαν μικροψυχία.

«Είχε συμβεί και με τον Βασίλη τον Κοντορίζο. Τι θα πει θα αποφασίσουμε εμείς πώς θα τιμήσουμε τον Μιχάλη Κουντούρη; Αν θέλανε να προσθέσουν και κάτι επιπλέον, εκεί ήμασταν. Η ΛΑΣ προσέθεσε κάτι επιπλέον, είπε να βάλουμε και μια τιμητική επιγραφή για τη σχεδιάστρια του πάρκου την Ήβη Αγγελοπούλου, πρόταση που δεχτήκαμε. Αντ ‘ αυτού έδειξε για άλλη μια φορά μικροψυχία και ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και ψήφισαν αρνητικά», τόνισε ο κ. Παπαπέτρος, υπογραμμίζοντας ότι παραπέμπουν στις καλένδες το πως θα τιμήσει ο Δήμος τον Μιχάλη Κουντούρη.

«Αυτό που αποδείχτηκε μια φορά είναι η απόλυτη μικροψυχία. Ο δήμαρχος νομίζει ότι είναι ο Θεός. Το έχει πει βέβαια ότι εγώ κάνω κουμάντο στην πόλη. Νομίζει ότι μόνο στον ίδιο αξίζουν προβολή και τιμές και σε κανέναν άλλον εκλιπόντα κυρίως. Και το λέω αυτό γιατί το είδαμε, το ίδιο φαινόμενο και με τον Βασίλη Κοντορίζο, έναν δήμαρχο επί 30 και πλέον έτη και αυτός κατά γενική ομολογία επιτυχημένος, όπου και πάλι αρνήθηκε το δημοτικό συμβούλιο τον ελάχιστο φόρο τιμής σε μια πλατεία, σε ένα αθλητικό κέντρο, το ίδιο, που έγινε και με τον Μιχάλη Κουντούρη» και αναρωτήθηκε γιατί τόση μικροψυχία.



Στην εγκατάλειψη η αναβάθμιση του Άλσους Ανδρέας Βαλαχής

Με αφορμή την πρόταση μετονομασίας, που έκανε για το Πάρκο Αναύρου σε Πάρκο «Μιχάλη Κουντούρη», ο επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο έφερε ως παράδειγμα τις τιμές που έκαναν σε πρώην δημάρχους, παλαιότεροι δήμαρχοι που προέρχονταν είτε και όχι από την ίδια παράταξη.

Εκεί ο κ. Παπαπέτρος έφερε στη συζήτηση και το Άλσος «Ανδρέας Βαλαχής», που πήρε το όνομά του από τον εκλιπόντα δήμαρχο Ν. Ιωνίας, το οποίο όμως πλέον βρίσκεται σε εγκατάλειψη, παρά το γεγονός ότι από το 2021 είχε ανακοινωθεί η αναβάθμισή του, παρουσία του τότε Αν. Υπουργού κ. Πέτσα.

«Βλέπετε να υπάρχει κάποιος προγραμματισμός στο τεχνικό πρόγραμμα που έχω δει του Δήμου; Στον προϋπολογισμό του Δήμου που βλέπουμε δεν προβλέπεται καμία δαπάνη. Το λέμε ευθέως, έχει εγκαταλειφθεί. Το πάρκο Ανδρέα Βαλαχή έχει εγκαταλειφθεί. Αν θα πάτε λίγο τον Μάιο και κάθε Μάιο θα δείτε και τι γίνεται από χορτάρια, τι γίνεται από εγκατάλειψη, τι γίνεται από προστασία, τι γίνεται από συντήρηση εγκαταστάσεων», επεσήμανε.

Κάνουμε εγκαίνια επί…σχεδίων

Και με αφορμή το Πάρκο «Ανδρέας Βαλαχής», που τόσα χρόνια δεν έχει ξεκινήσει η αναβάθμισή του, ενώ είχε πολυδιαφημιστεί, ο κ. Παπαπέτρος ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου είναι ο Δήμος των σχεδίων και των μακετών.

« Εμείς εδώ κάνουμε εγκαίνια επί σχεδίων. Κάναμε εγκαίνια για το Δημοτικό Θέατρο Βόλου πολύ πριν καν παραδοθεί και ακόμα τύποις δεν έχει παραδοθεί. Τα ηλεκτρομηχανολογικών δεν έχουν παραδοθεί. Φέραμε και τον Πατριάρχη εδώ πέρα, μας ευλόγησε και ακόμα είμαστε στη διαδρομή. Το Μουσείο της Αργούς, το οποίο δεν ξέρω πόσες φορές θα το εγκαινιάσουμε και αυτό στο τέλος μέχρι να παραδοθεί, είναι σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 10 χρόνια. Στην αρχή χαρακτηρίστηκε ως μουσείο της ψαρόβαρκας, δεν υπήρχε καμία διάθεση ή ήταν άλλες οι επιλογές του δήμου, μετά, εκ των υστέρων αντελήφθη ο δήμαρχος ότι έχει κάποια αξία πολιτιστική και για την προβολή της πόλης. Ξεκίνησαν οι εργασίες να κάνουμε κάποια εγκαίνια και βλέπουμε. Προχωράμε», επεσήμανε.

Στο 25% η εκτέλεση έργων

Παράλληλα, ο κ. Παπαπέτρος αναφέρθηκε και στο θέμα του δημοτικού συμβουλίου για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι η εκτέλεση των έργων είναι περίπου στο 25%, καθώς από τα 42 εκ ευρώ προϋπολογισθέντα έργα, έχουν εκτελεστεί περίπου τα 10 εκ ευρώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή κοντά στο 25%.

Την ίδια στιγμή μικρή είναι η δυναμική του δήμου και στο θέμα των εσόδων, μιας και ο Δήμος είναι στο 5% σε κάποια ζητήματα όσον αφορά τις εισπράξεις, πλην των τελών, δηλαδή σε αυτά που πρέπει να εισπράξει ο Δήμος με τις δικές του υπηρεσίες, είτε από μισθώματα είτε από διάφορα από διαφορετικές πηγές εσόδων.

«Υπάρχει μια κακή διαχείριση και μειωμένη ικανότητα του Δήμου. Δεν φταίνε οι πολίτες. Είναι θέμα των υπηρεσιών του Δήμου», σημείωσε και αναφέρθηκε και στις 80.000 ευρώ, ποσό που βεβαιώθηκε στους δημότες από παλιές κλήσεις, ποσό όμως που είχε παραγραφεί και τώρα ο Δήμος υποχρεούνται να το επιστρέψει.

«Το ζήτημα είναι ότι βεβαίωσε τις κλήσεις, χωρίς να πρέπει να τις βεβαιώσει», σημείωσε.

«Κοψοχρονιά» η ανακύκλωση του χαρτιού

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Συμμαχίας για τον Βόλο μίλησε και για τη νέα σύμβαση εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων που αποφάσισε ο Δήμος, δηλαδή το όφελος που θα έχει ο Δήμος από την ανακοίνωση χαρτιού.

«Η σύμβαση που ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο και εγκρίθηκε, προβλέπει 5 ευρώ ανά ανακτώμενο τόνο. Στην Αθήνα είναι 50 ευρώ ο τόνος, στη Θεσσαλονίκη 20 ευρώ, στο Χαϊδάρι 50 ευρώ, στον Δήμο Παύλου Μελά 20 ευρώ, στη Νάουσα 28 ευρώ ανά τόνο. Και η Λάρισα εισπράττει, με ένα διαφορετικό είδος διαχείρισης κι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει , 120 ευρώ τον τόνο για το χαρτί», επεσήμανε.

Δεν υπάρχει πόρισμα για την προκαταρκτική της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Χθες, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δόθηκε η θετική γνωμοδότηση για την διευθέτηση και οριοθέτηση του Βαθυρέματος, του ρέματος που πλημμύρισε και «έπνιξε» την Καλλιθέα κατά τη διάρκεια των Daniel & Elias και στην κοίτη του είναι χτισμένο ένα ολόκληρο σχολικό συγκρότημα.

«Προφανώς υπάρχουν ευθύνες, ανατρέχουν όμως στο παρελθόν», είπε ο κ. Παπαπέτρος για τις ευθύνες που υπήρχαν για την επιλογή της δημιουργίας σχολείου μέσα στην κοίτη του ρέματος, σημειώνοντας ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές όπως στην Αγριά.

Ανέφερε δε, πως υπάρχει σε εξέλιξη η προκαταρκτική που διατάχθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τα έργα που έγιναν ή δεν έγιναν με αφορμή τις πλημμύρες, τονίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει πόρισμα.

«Είχαμε επισημάνει και τότε και το ξαναλέω και τώρα, ότι προβλήματα υπήρξαν και οι ευθύνες υπήρξαν. Εάν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες ή αν ανάποδα δεν υπήρξαν παραλήψεις, θα είχαμε σίγουρα πολύ μικρότερες ζημιές. Εκεί είναι το ζητούμενο, δεν είπε κανείς ότι δεν θα είχαμε. Δεν είπε κανείς ότι μαγικά εμείς θα είχαμε λύση ή οποιοσδήποτε επιμελής δήμαρχος , οποιοσδήποτε πολιτικός επιμελής θα είχε λύσει το πρόβλημα. Απλώς θα είχαμε πολύ λιγότερες ζημιές», σημείωσε.

Τις δραστηριότητες του δημάρχου θα προτιμούσα να τις βλέπω στα δημοτικά συμβούλια

Τέλος, αναφορικά με την παρουσία του Αχ. Μπέου σήμερα το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου κι εάν εκείνος θα την παρακολουθήσει είπε χαρακτηριστικά ότι «Δεν έχω και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τις δραστηριότητες του δημάρχου στα τηλεοπτικά κανάλια. Θα προτιμούσα να τις βλέπω στα δημοτικά συμβούλια».

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου