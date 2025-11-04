Ωφελούμενοι του Ξενώνα Αστέγων Βόλου μίλησαν για τη βία και «άνοιξαν» τις καρδιές τους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεργασία με την Ελληνική Μέριμνα Βόλου

Ένα διαφορετικό πρωινό πέρασαν ωφελούμενοι, εργαζόμενοι και στελέχη του Ξενώνα Αστέγων Βόλου, καθώς την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μία ξεχωριστή δράση με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τη Βία: Από την ευαλωτότητα στην ενδυνάμωση».

Στο πλευρό των φιλοξενούμενων και του προσωπικού στάθηκαν η πρόεδρος της Ελληνικής Μέριμνας Βόλου, κ. Άρτεμις Παπανδρέου, και η αντιπρόεδρος και ψυχοθεραπεύτρια, κ. Ξανθίππη Ρούσση και μίλησαν για ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ: τη βία, σε όλες της τις μορφές — σωματική, ψυχολογική, λεκτική, κοινωνική.

Η κα Παπανδρέου άνοιξε τη συζήτηση παρουσιάζοντας το έργο της Ελληνικής Μέριμνας Βόλου, ενώ η κ. Ρούσση μίλησε για το πώς η βία μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σιωπή, πίσω από ένα βλέμμα που αποφεύγει, πίσω από μια φωνή που δεν ακούγεται.

Οι φιλοξενούμενοι άκουγαν με προσοχή και σιγά-σιγά, άρχισαν να μοιράζονται ιστορίες — μικρές και μεγάλες στιγμές που φανέρωναν πληγές, αλλά και θάρρος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Ξενώνα εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελληνική Μέριμνα Βόλου, για τον χρόνο, τη γνώση και την αγάπη που προσέφεραν — πάντα εθελοντικά, με συνέπεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Ελένη Δούκα (Κοινωνική Λειτουργός), η Χαρίκλεια Βασιλειά (Νοσηλεύτρια), η Χριστίνα Καλαϊτζίδη (Προσωπικό Καθαριότητας), η Βαρβάρα Ιτούδη (Διοικητικός – Οικονομικός Υπεύθυνη), η Παναγιώτα Μακρή (Φύλακας) και η Ιωάννα Παρίση (Γενικών Καθηκόντων).



Η λειτουργία του Ξενώνα Αστέγων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021–2027», Άξονας Προτεραιότητας 4Β – Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (κωδ. ΟΠΣ 6003250).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 24210 91614.