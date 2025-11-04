«Περιβάλλον, άνθρωπος και δημιουργία: Προς μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνείδηση»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επιμορφωτική εκδήλωση στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Επιμορφωτική εκδήλωση του περιβαλλοντολογικού επιμορφωτικού κύκλου με γενικό τίτλο : «Περιβάλλον, Άνθρωπος και Δημιουργία: Προς μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Συνείδηση» θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελίστριας της Νέας Ιωνίας Βόλου, η οποία αποτελεί την πρότυπη «πράσινη ενορία» στο πλαίσιο των οικολογικών δράσεων της Μητροπόλεως.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με ομιλητές τον Λεωνίδα-Σωτήρη Κυργιάκο και την Χριστίνα Κλεισιάρη, μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Συμπεριφοράς Καταναλωτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διοργανώνεται από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου και την Μητρόπολη Δημητριάδος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Συμπεριφοράς Καταναλωτή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



Η εκδήλωση διοργανώνεται πρωτίστως για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών του 1ου Πειραματικού Λυκείου Νέας Ιωνίας Βόλου για τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης σήμερα και την ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση της.

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν είναι:

«Σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον» (Λεωνίδας-Σωτήρης Κυργιάκος) και

«Καταναλωτικά πρότυπα και αγροτικά προϊόντα: Από την παραγωγή στη συνειδητή επιλογή» (Χριστίνα Κλεισιάρη).