PortAbility: Εκδήλωση για το λιμάνι του Βόλου από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Εκδήλωση με θέμα «Το Λιμάνι του Βόλου ως Κόμβος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Πράσινης Μετάβασης» πραγματοποιεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PortAbility την

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Αμοιρόγλου» του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση είναι οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες στο λιμάνι του Βόλου, ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση του Λιμένος Βόλου, η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη γνώση, την καινοτομία και τις δεξιότητες, κ.α.

Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση του έργου PortAbility και των Ευρωπαϊκών προοπτικών της Θεσσαλίας, ενώ θα ακολουθήσει και στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Βόλος 2030: Συνεργασία για ένα Έξυπνο, Πράσινο και Ανθεκτικό Λιμάνι”.