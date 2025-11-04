Πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων, εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης για τις αδέσποτες γάτες του Δήμου Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, επαναρχίζει το πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων , εμβολιασμού και αποπαρασίτωσης , αδέσποτων θηλυκών γατών του Δήμου Βόλου «γειτονιά –γειτονιά», όπως γίνεται γνωστό σε σχετική ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Κλιματικής Αλλαγής- Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς.

Οι αδέσποτες γάτες, που περιφέρονται ελεύθερα και συχνά αναπαράγονται χωρίς καμία επίβλεψη, οδηγεί σε ταχεία και ανορθόδοξη , αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτή η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις γάτες, όσο και για τις κοινότητες που κατοικούν.

Στην κατεύθυνση αυτή, καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, φέρνοντας μια ή και περισσότερες θηλυκές αδέσποτες γάτες προς στείρωση, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούν καθημερινά στο 2421020412 για να κλείσουν ραντεβού και σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κλωβό μεταφοράς μπορούν να δανειστούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς στην οδό Γαλλίας με Τοπάλη.

Η διαδεδομένη πρακτική TNR, που σημαίνει trap – neuter – return

παγίδευση ( να μπορούν οι πολίτες να τις πιάσουν ) – στείρωση (από τον κτηνίατρο που έχει σύμβαση με τον Δήμο) – επανένταξη (με την συνεργασία των δημοτών με τον κτηνίατρο , γιατί μπορεί να χρειαστεί μια ή δύο μέρες αποκατάσταση) για αδέσποτες, μόνο θηλυκές , γατούλες.

Το TNR είναι από τους πιο σωστούς και κοινωνικά υπεύθυνους τρόπους για τη βελτίωση της ζωής και της μακροβιότητας των αδέσποτων γατών.

«Ακόμα και μία μόνο γάτα να αναλάβει ο καθένας μας και να βοηθήσει στη στείρωσή της, η αλλαγή για την ίδια τη γάτα αλλά και για το σύνολο θα είναι σημαντική.

Όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα αδεσποτάκια ζώα συντροφιάς να ζουν πιο αξιοπρεπώς στον δρόμο. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη στείρωση τους και την περιποίησή τους με τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσή τους.

Ο δικός μας παράδεισος μπορεί να περιμένει. Ο δικός τους είναι στο χέρι μας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Αντιδημαρχία Κλιματικής Αλλαγής- Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς.