Σάρωσε το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου- Πρωτιές και πολλές επιτυχίες στα ΑΕΙ

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«Σάρωσε» στις πανελλαδικές το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, στο οποίο, όπως ενημερώνει το σχολείο από τους  73 μαθητές/τριες που προσήλθαν στις εξετάσεις  εισήχθησαν οι 38, ενώ το σχολείο καταγράφει και πολύ μεγάλες επιτυχίες πανελλαδικά.

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σχολή Επιτυχίας ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΒΑΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΖΟΤΚΑΪ ΝΕΣΙΑΝΤΑ ΝΕΣΙΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ ΜΑΡΙΤΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20127005 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΞΥΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΟΥΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ – ΑΡΓΥΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΣΚΟΤΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΖΙΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΥΠΑ ΣΟΦΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                

 

Απόφοιτοι 2021 10%

21128493 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

 

Απόφοιτοι 2020 10%

ΒΑΪΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

 

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