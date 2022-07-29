Σάρωσε το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου- Πρωτιές και πολλές επιτυχίες στα ΑΕΙ

«Σάρωσε» στις πανελλαδικές το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, στο οποίο, όπως ενημερώνει το σχολείο από τους 73 μαθητές/τριες που προσήλθαν στις εξετάσεις εισήχθησαν οι 38, ενώ το σχολείο καταγράφει και πολύ μεγάλες επιτυχίες πανελλαδικά.
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Σχολή Επιτυχίας
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ – ΒΑΪΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΕΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΟΤΚΑΪ
ΝΕΣΙΑΝΤΑ
ΝΕΣΙΜ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΤΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)