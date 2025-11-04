Στους δρόμους μαθητές και γονείς σε όλη τη Θεσσαλία- Συγκέντρωση και στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κάνουν λόγο για τη χειρότερη εκπαιδευτική χρονιά των τελευταίων ετών

Στους δρόμους βγαίνουν γονείς και μαθητές την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, όπως κάνει γνωστό η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την πλήρωση όλων των εκπαιδευτικών κενών, σύγχρονα και ασφαλή διδακτήρια, αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία, ψυχολόγους μέσα σε κάθε σχολείο κ.α.. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο πως η τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών και καλεί μαθητές και γονείς σε γενικό ξεσηκωμό και κάθε θεσσαλική πόλη. Στον Βόλο το κάλεσμα δίνεται για την Πέμπτη στις 12:00 στη Θόλο του κτηρίου Παπαστράτος.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία «Μπήκε ο Νοέμβρης και οι Σύλλογοι Γονέων βρίσκονται ακόμα αντιμέτωποι με ελλείψεις που καθώς φαίνεται κάνουν τη φετινή χρονιά τη χειρότερη των τελευταίων ετών:

Κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, που για τους μαθητές σημαίνει, εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

«Κόφτες» στο Ολοήμερο σε συνδυασμό με τις ελλιπείς υποδομές για τη λειτουργία του.

Συγχωνεύσεις τμημάτων, τμήματα που ασφυκτιούν με 25+ και 27+ μαθητές, μαθητές που διώχνονται από το σχολείο της γειτονιάς.

Ανησυχία για αραίωση δρομολογίων που αφορούν Μαθητές σε Ειδικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Τίθεται το δίλημμα: «Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή σχολικός νοσηλευτής;» Καλείται ο γονιός να διαλέξει αν το παιδί του θα μπορεί να παρακολουθεί μάθημα ή αν θα γυρίζει σώο από το σχολείο, κοστολογώντας και τη μόρφωση των μαθητών και την ασφάλειά τους.

Απαρχαιωμένα σχολικά κτίρια! Κτιριακά προβλήματα ετών, με ελλείψεις σε βασικές υποδομές, συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, υπόγειες αίθουσες σε ειδικό σχολείο αλλά και σχολεία χωρίς κτίριο, ολόκληρα σχολεία σε κοντέινερ… !

Μεγάλη ανησυχία των γονιών για την ασφάλεια των κτιρίων καθώς κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα σχολικά κτίρια είναι παλιά, με παλιό αντισεισμικό κανονισμό, πολλά εξ αυτών χωρίς οικοδομική άδεια, χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας, καθώς δεν τηρούνται τα κριτήρια και χωρίς πιστοποιητικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Οι ριζικές ανακαινίσεις που διαφημίζει ο πρωθυπουργός είναι κοροϊδία. Αφορούν τουαλέτες, αυλές και βάψιμο, σε έναν τραγικά μικρό αριθμό σχολείων που δεν φτάνει ούτε το 3% των σχολικών μονάδων και μάλιστα με χορηγίες τραπεζών από χρήματα που απέκτησαν από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Δυσκολία προσέγγισης ορισμένων σχολείων από τους μαθητές κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των ομβρίων υδάτων, εκτός αλλά και εντός των αύλιων χώρων. Επικίνδυνοι – κακοσυντηρημένοι αύλιοι χώροι.

Και έπεται και συνέχεια… Μετά τα Γυμνάσια και Λύκεια πολλών ταχυτήτων, το «Εθνικό Απολυτήριο» στο Λύκειο, δηλαδή εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, με θέματα από την τράπεζα θεμάτων, σε όλα τα μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ενώ παραμένουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου!

Έχουμε δίκιο λοιπόν όταν γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές φωνάζουμε ότι είναι η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών!

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κάνει «οικονομία» από τις ανάγκες των παιδιών μας, γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και υποχρεώσεις:

• Να φροντίζει εφοπλιστές, τραπεζίτες, βιομηχάνους, ξενοδοχειακούς ομίλους, κλινικάρχες και μεγάλους φροντιστηριάρχες, άλλους με εθελοντική φορολόγηση, άλλους με αναβαλλόμενους φόρους, άλλους με έτοιμη πελατεία, άλλους με φοροπαλλαγές και φθηνό κρατικό χρήμα που έχει αντλήσει από τα «ματωμένα» πλεονάσματα που βγαίνουν από τις τσέπες των οικογενειών μας, όσο εμείς στενάζουμε από την ακρίβεια και ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα.

• Να διαλύει τις οικογένειές μας με τον νόμο για το 13ωρο, δώρο κι αυτός σε όλους τους παραπάνω, κι από πάνω να μας κουνάει επιδεικτικά το δάκτυλο για την ανατροφή των παιδιών μας.

• Να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για πανάκριβους εξοπλισμούς που δεν σχετίζονται, όπως ισχυρίζεται, με την άμυνα της χώρας μας, αλλά με τους άδικους πολέμους που συμμετέχει στηρίζοντας το αιματοκύλισμα των λαών, αμάχων και μικρών παιδιών, σε Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

• Να συντηρεί το σύστημα που επέτρεψε τις παράνομες δοσοληψίες και επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πληρώνουμε εμείς τα σκάνδαλα και τις μίζες τους.

• Να απαντά στις διεκδικήσεις μας με ΜΑΤ και χημικά και διώξεις εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους Συλλόγους γονέων σε όλη τη Θεσσαλία να πάρουν αποφάσεις για συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025 να σταθούμε στο πλάι των παιδιών μας, μαθητών και φοιτητών, και των δασκάλων τους.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ενάντια στην πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί τα “νέα Τέμπη” καραδοκούν ΠΑΝΤΟΥ: στα σχολεία των παιδιών μας, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στο άθλιο οδικό δίκτυο.

Γιατί δώσαμε υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε το έγκλημα στα Τέμπη, ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη ευθυνών. Απαιτούμε τιμωρία όλων των ενόχων όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Απαιτούμε:

• Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Φτάνει πια! Οι αναπληρωτές είναι για να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες, όχι τον εαυτό τους!

• Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ουσιαστικός έλεγχος δομικής σεισμικής τρωτότητας και στατικής επάρκειας όλων των σχολείων της χώρας. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου ελέγχου, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων σε όλα τα σχολεία. Δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος έλεγχος όπου απαιτείται. Υποχρεωτική ετήσια συντήρηση όλων των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για την σταδιακή αντικατάσταση του κτιριακού αποθέματος των σχολικών μονάδων που είναι χτισμένα με ξεπερασμένους αντισεισμικούς κανονισμούς.

• Καθολική εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία και τις βαθμίδες εκπαίδευσης

• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, απαλλαγή από τον ΦΠΑ των λογαριασμών για τις δαπάνες των σχολείων, στήριξη των σχολικών επιτροπών.

• Κανένα παιδί χωρίς την εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη που δικαιούται. Κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή ή σχολικό βοηθό. Καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ της μόρφωσης ή της υγείας του παιδιού της.

• Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μόνιμοι σε κάθε σχολείο, με καθημερινή παρουσία και όχι μια φορά τη βδομάδα, εκ περιτροπής.

• Οριστική λύση του θέματος των μαθητικών μετακινήσεων με δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες των μαθητών, με μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς, τόσο για τις μετακινήσεις των παιδιών στα διαδημοτικά και τα απομακρυσμένα σχολεία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όσο και για τις σχολικές εκδρομές.

• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη παιδαγωγική και η λογική. Αυτό είναι ρεαλιστικό και εφικτό σήμερα: 15 μαθητές ανά τάξη στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, έως 20 για τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και επαναφορά των διατάξεων για μειωμένο αριθμό παιδιών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις ΚΕΔΑΣΥ.

• Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές στο Λύκειο. Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

• Διορισμός σχολικών τροχονόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας και όλα τα μέσα προστασίας σε κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με την τοπογεωγραφία της σχολικής μονάδας και τον αριθμό των μαθητών”.