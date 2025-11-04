Συμμετέχει στην κινητοποίηση στο Νοσοκομείο και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Μαγνησίας (μέλος ΟΓΕ) εκφράζει, με ανακοίνωση, που εξέδωσε, τη συμπαράστασή του στον αγώνα των υγειονομικών, της ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ και καλεί τις γυναίκες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση – παράσταση διαμαρτυρίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. έξω από το Νοσοκομείο Βόλου.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους νοσοκομειακούς γιατρούς ιδιαίτερα στις γυναίκες στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που η εντατικοποίηση που βιώνουν έχει “χτυπήσει κόκκινο”.

Είμαστε στο πλευρό τους και αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή ομηρία, τις συνεχείς μετακινήσεις. Δεν ανεχόμαστε την επικίνδυνη υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, με τραγικές συνέπειες τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς, ενώ αλωνίζουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία μέσω των αναθέσεων, των εργολαβιών, των ΣΔΙΤ. Δε δεχόμαστε την εμπορευματοποίηση της Υγείας, την αφαίμαξη των οικογενειών μας που χρυσοπληρώνουν διπλά και τριπλά για δαπάνες υγείας.

Δεν ανεχόμαστε να διαθέτει η κυβέρνηση δεκάδες δις ευρώ για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, και την ίδια στιγμή να μην προσλαμβάνει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσοκομεία με σύγχρονους όρους, να μην αυξάνει τους μισθούς των υγειονομικών.

Ενώνουμε τη φωνή μας με την ΟΕΝΓΕ και διεκδικούμε συλλογικά και μαχητικά την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, γιατί η υγεία και η ζωή μας, η ζωή των παιδιών μας είναι πολύτιμες!

Παλεύουμε για ένα σύστημα δημόσιας και δωρεάν Υγείας με Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αποκατάσταση, στην προαγωγή της υγείας για όλες και όλους», τονίζεται στην ανακοίνωση.