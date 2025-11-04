Συμμετέχει στην κινητοποίηση στο Νοσοκομείο και ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Μαγνησίας (μέλος της ΠΟΠΣ),με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 νοσοκομειακών (ΟΕΝΓΕ), νοσηλευτών (ΠΟΕΔΗΝ), εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα τους , που, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε είναι και δικός του αγώνας, για την υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας κόντρα στην επιχειρηματική δράση και εμπορευματοποίηση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

«Αποκαλύπτουμε με τον κοινό αγώνα την πολιτική της κυβέρνησης ,που στέκεται εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών ασθενών και υγειονομικών. Συμμετέχουμε κι εμείς οι συνταξιούχοι του δημοσίου στην συγκέντρωση του Νοσοκομείου Βόλου ,την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί».