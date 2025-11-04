Την Παρασκευή η τελετή απονομής υποτροφιών από την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου σε φοιτητές του ΠΘ

Είχε ματαιωθεί τον περασμένο Μάρτιο
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνατίου ανακοινώνει ότι η ματαιωθείσα τελετή απονομής των υποτροφιών «Ζαχαρία Σακκή», σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, που ήταν προγραμματισμένη για τις 24/3/2025, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 11:30 το πρωί, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στα Μελισσάτικα Βόλου.
Τα χρηματικά βραβεία, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έχουν ήδη δοθεί στους φοιτητές στις 23 Μαρτίου, ενώ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή παραλαβής τους.
Η εκδήλωση, σημειώνεται χαρακτηριστικά, αποτελεί θεσμό που τιμά τη μνήμη και το έργο του αείμνηστου Ζαχαρία Σακκή, ο οποίος με τη γενναιόδωρη προσφορά του συνέβαλε ουσιαστικά στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της νέας γενιάς, μια προσφορά που συνεχίζει και η οικογένειά του.
Την τελετή θα πλαισιώσει μουσικά η Χορωδία του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, υπό τη μουσική καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Μαρίας Λαγού, προσδίδοντας μια καλλιτεχνική και εορταστική νότα στη στιγμή.

