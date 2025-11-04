Το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» έρχεται αυτό το Σάββατο στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επίκεντρο της συζήτησης η υπογονιμότητα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία», συνεχίζει τη σειρά εκδηλώσεων «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες μέσα από ανοιχτές συζητήσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας.

Η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 11:30 π.μ., στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου, με θέμα: «Μαμά, πότε θα έρθω; Ελπίδα για την υπογονιμότητα & την υπογεννητικότητα στη χώρα μας».



Υπάρχουν γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδί, που μπορούν να αποκτήσουν παιδί, αλλά δεν έχουν την πρόσβαση στις κατάλληλες δομές. Άλλες γυναίκες θέλουν να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους αλλά δεν μπορούν, γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα γονιμότητας και ζουν μακριά από κλινικές αναπαραγωγικής ιατρικής ή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ή ψυχολογικά. Υπάρχουν γονείς που δυσκολεύονται να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια και ακόμα περισσότεροι που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ανατροφής παιδιών.

Ομιλητής θα είναι ο Στέφανος Χανδακάς, μαιευτήρας-γυναικολόγος και ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής, ιδρυτής της HOPEgenesis. Ο κ. Χανδακάς θα αναπτύξει το φλέγον ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που τη συνοδεύουν, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η σύγχρονη ιατρική για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Η ομιλία θα παρουσιάσει επίσης το έργο και τη δράση της HOPEgenesis, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που δίνει ελπίδα στις γυναίκες και τις οικογένειες, διασφαλίζοντας πρόσβαση στη μητρότητα και υποστηρίζοντας ενεργά την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη για έμπρακτη στήριξη της οικογένειας και ίσες ευκαιρίες στη μητρότητα για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικής κατάστασης.

Η εκδήλωση στον Βόλο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας – Αλληλεγγύης – Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Μουσείων του Δήμου Βόλου.

Σχετικά με τον ομιλητή

Ο Στέφανος Χανδακάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και είναι μαιευτήρας-γυναικολόγος, ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Διατελεί Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Έχει εκπαιδευτεί στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες στη μαιευτική, τη γυναικολογία και τη ρομποτική χειρουργική, ενώ κατέχει MBA από το Imperial College London. Το 2015 ίδρυσε τη HOPEgenesis, με στόχο την ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και τη στήριξη της οικογένειας. Για το έργο της, η HOPEgenesis βραβεύτηκε το 2018 από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η καλύτερη ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Ημερομηνία: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11:30 π.μ.

Τόπος: Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου – κτήριο Σπίρερ – Μικρασιατών 81

Είσοδος: Ελεύθερη

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανανεώνεται σταδιακά.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας:

🔗 https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.html