Βραβεύτηκε το ελαιόλαδο Βολιώτη σε διαγωνισμό

Μία ακόμη επιχείρηση στον χώρο του ελαιολάδου από τη Μαγνησία βραβεύτηκε πρόσφατα σε διαγωνισμό για την εξαιρετική του ποιότητα.

Πρόκειται για την «Olive Oil of Pilion Voliotis Family» που βραβεύτηκε στα OLYMPIA AWARDS 2022 την Κυριακή 15 Μαΐου με την δεύτερη θέση και συγκεκριμένα έλαβε το βραβείο «SILVER STANDARD OF EXCELLENCE FOR HIGH PHENOLIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL».

Διοργανωτές της εκδήλωσης ο κ. Προκόπης Μαγιάτης από το Κέντρο Ελιάς σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ανέδειξαν την τοπική επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου δεύτερη σε υψηλές πολυφαινόλες και υψηλή ποιότητα ελαιολάδου σε συνάρτηση με την πιστοποίηση ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Το ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο «Ελαιόλαδο Πηλίου-Οικογένεια Βολιώτη» βρίσκεται στα Άνω Λεχώνια και έχει μία πλούσια ιστορία στο χώρο της επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης των ελαιολάδων.

Το πρώτο ελαιοτριβείο της οικογένειας Βολιώτη ξεκίνησε τη λειτουργία του στο χωριό Αγίου Βλασίου Πηλίου το 1969 από τον Ευάγγελο Βολιώτη και το 1981 μετεγκαταστάθηκε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στην περιοχή των Άνω Λεχωνίων στο 10ο χλμ. Της επαρχιακής οδού Βόλου-Τσαγκαράδας.

Η επιχείρηση «Ελαιόλαδο Πηλίου» της οικογένειας Βολιώτη παράγει έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο αγουρέλαιο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ελαιόλαδο.

Την ικανοποίησή του του για την τιμητική διάκριση που έλαβε τοπική επιχείρηση εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης.

Όπως υπογράμμισε «μόνο ικανοποίηση μπορούμε να αισθανθούμε για την τιμητική διάκριση μίας εταιρείας που επιχειρεί στην περιοχή μας. Παρά τις αντιξοότητες της περιόδου που διανύουμε, η οικογένεια Βολιώτη συνεχίζει την πολύχρονη, δημιουργική πορεία της στον χώρο του ελαιολάδου. Και όχι μόνο συνεχίζει, αλλά με το συγκεκριμένο βραβείο κατάφερε να στεφθεί ανάμεσα στους πρώτους σε υψηλές πολυφαινόλες και υψηλή ποιότητα ελαιολάδου.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην «Olive Oil of Pilion Voliotis Family»που αποτελεί παράδειγμα για όλους τις υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση της οικογένειας Βολιώτη συμμετέχει σε διαγωνισμούς τα τελευταία πέντε χρόνια.