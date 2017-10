0 SHARES Share Tweet

Η 10η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε θέματα ψυχικής υγείας και να «ανοίξει» τη συζήτηση σχετικά με το στίγμα και τις διακρίσεις στις ψυχικές διαταραχές.

Όπως έγινε γνωστό, «σε αυτό το πλαίσιο, ο Φορέας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ, διοργανώνει εκδηλώσεις με γενικό τίτλο » Ζήσε μια μέρα όπως εγώ » .

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 στις 10 το πρωί η ραδιοφωνική ομάδα του Κ.Η.Π.Ο.Σ. θα πραγματοποιήσει ζωντανή Εκπομπή από τη συχνότητα της ΕΡΑ Βόλου 101.2, η εκπομπή θα μεταδίδεται και διαδικτυακά από τη σελίδα μας www.diodo.gr.

Παράλληλα στον εξωτερικό χώρο του σταθμού θα ποδηλατήσουμε μαζί (χρησιμοποιώντας διπλά ποδήλατα) με την ΚΟΙΝΣΕΠ Δράση & Ενέργεια.

Στις 12 στην πλατεία Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί η δράση » Get in my shoes «-Βιωματική γνωριμία με τα συμπτώματα της ασθένειας και διανομή πληροφοριακού υλικού.

Στις 5 το απόγευμα στο καφέ 4 εποχές θα γίνει προβολή ταινίας μικρού μήκους «στο Βάθος ΚΗΠΟΣ» και συζήτηση για τις δυνατότητες κ περιορισμούς των ψυχικά ασθενών.

Η ημέρα θα κλείσει στις 8 το βράδυ στο La Petite Cantine όπου σας καλούμε να διασκεδάστε μαζί μας. Θα σας προσφέρουμε δωρεάν σουβλάκια, θα ακούσουμε μουσική, και θα παρουσιάσουμε δράσεις που γίνονται στο Κέντρο Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ. Σε αυτή μας την προσπάθεια θα έχουμε μαζί μας σημαντικούς βοηθούς και συνεργάτες την ΕΡΑ Βόλου, το κατάστημα γραφικής ύλης lysis group, το καφέ la petite catine, και φυσικά όλο το προσωπικό και τους εξυπηρετούμενους της ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ».

Ποια είναι η ΔΙΟΔΟΣ



Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΔΙΟΔΟΣ εκπονεί προγράμματα αποασυλοποίησης κι επανένταξης στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς».

Η ΔΙΟΔΟΣ Α.μ.Κ.Ε. δραστηριοποιείται στο Βόλο από τον Αύγουστο του 2006, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του οικοτροφείου «Μαζί» στην Κ. Καρτάλη 227 για την φιλοξενία 15 ατόμων με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές με παροχή φροντίδας επί εικοσιτετράωρης βάσης.

Στον ίδιο άξονα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2008 στην οδό Μεταμορφώσεως 23α το Κέντρο Ημέρας Πρόληψης και Ολιστικής Στήριξης (Κ.Η.Π.Ο.Σ.), όπου παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και θεραπευτικές ομάδες.

Τέλος, από το 2013 λειτουργεί η τρίτη δομή της εταιρείας, το Προστατευόμενο Διαμέρισμα, που φιλοξενεί 4 άτομα που πάσχουν από ψυχική νόσο και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο αυτονόμησης πριν επιστρέψουν ανεξάρτητοι στην κοινωνία.