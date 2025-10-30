Χρήστος Καραζούπης: «Αν είναι δυνατόν…»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λόγω μιας μικρής ίωσης που με κράτησε στο σπίτι και στο κρεββάτι… είχα την ευκαιρία λόγω των δικών μου ανησυχιών και προσδοκιών να κάνω ένα ΦΛΑΣ-ΜΠΑΚ, στην διεθνή…εθνική …και τοπική πολιτική σκηνή, προκειμένου να απαντήσω στα δικά μου …γιατί…και να σας καταθέσω τις ανησυχίες μου…Θα αναφερθώ σήμερα στη τοπική πολιτική σκηνή…εκφράζοντας μερικά …ρητορικά ερωτήματα….

Είναι δυνατόν… τα τελευταία 20 με 25 χρόνια ο δήμος Αλμυρού να είναι εγκλωβισμένος σε δύο πρόσωπα…που η μόνη τους επιδίωξη είναι η αρπαγή της εξουσίας…πιασμένοι μαζί χέρι-χέρι…

Είναι δυνατόν αυτά τα χρόνια της εξουσίας τους να μην έχουν αφήσει …ένα σημαντικό έργο για τον δήμο…

Είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος…να μην έχει καταθέσει μία πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου…με προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μία ολική πρόταση για την Όθρυ το βουνό των ΤΙΤΑΝΩΝ με προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους…

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας προγραμματισμός για ανακύκλωση …κομποστοποίηση… με προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους…

Είναι δυνατόν να υπάρχει το μοναδικό δάσος Κουρί….και η δημοτική αρχή να ασελγεί πάνω του…με ηλεκτρικά αυτοκίνητα…σιδερένια κλουβιά…κοπή δένδρων …τσιμεντοποίηση παντού…κ.λ.π ..να μη μιλάει κανένας…και η δημοτική αρχή…να καυχάται ότι εκτελεί μέγα έργο…με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα…και τα σιδερένια κλουβιά…χωρίς προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους…

Είναι δυνατόν να σκέφτεται δημοτικός υπάλληλος…πως θα πάει στη δουλεία του…και πολίτης πως θα ανέβει στο δήμο…και η δημοτική αρχή να στρέφεται κατά των ιατρών…σε αυτό έχω ιδία πείρα…έχει προβλήματα με τους πτυχιούχους και τους επιστήμονες…

Είναι δυνατόν η πόλη να είναι μόνιμα σκαμμένη…με ατελείωτα έργα …και να μη διαμαρτύρεται κανείς…

Είναι δυνατόν ο πολιτισμός ενός δήμου και μίας πόλης να εκφράζεται…από τον Πλούταρχο και την Κλαυδία…με μπουκάλια ουίσκι στην Πλατεία…με 150 ευρώ το μπουκάλι…και πλαστικά ποτηράκια…

Είναι δυνατόν τα πάρκα στον Αλμυρό …μία όαση δροσιάς…να είναι ξερά και εγκαταλελειμμένα το καλοκαίρι…

Είναι δυνατόν οι δομές αθλητισμού …να είναι παραμελημένες…εδώ και πολλά χρόνια…χωρίς προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους…

Είναι δυνατόν να έχουμε γεμίσει τον δήμο…με ατελείωτα έργα…σκεπαστή λαϊκή…πολιτιστικό κέντρο…να μην λογοδοτεί και να μη πληρώνει κανένας…

Είναι δυνατόν σε έναν κατά βάση αγροτικό-κτηνοτροφικό δήμο να μην έχουν πρόσβαση οι αγρότες στα χωράφια τους…το μεγάλο έργο της λιμνοδεξαμενής να απεντάσεται ….τους κτηνοτρόφους να τους κλείνουν τα σφαγεία…και να τους αφήνουν μόνους…με την ευλογιά…χωρίς προγραμματισμό…έργα…χρηματοδότηση …και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους…

Είναι δυνατόν για όλα αυτά και άλλα τόσα …να μην έχουν εισαχθεί σαν θέματα στο δημοτικό συμβούλιο…και μέσα από μία καλά οργανωμένη συζήτηση με συμμετοχή των πολιτών…να αποφασισθεί και να διεκδικηθεί με αξιώσεις…η πορεία της ανάπτυξης του δήμου…προς όφελος των δημοτών…Αλλά στα δημοτικά συμβούλια σε πιάνει μία ανία …καθότι κυριαρχούν οι κοκορομαχίες…και ένα ξερό ΝΑΙ η ΌΧΙ από τους δημοτικούς συμβούλους…Να φαντασθείτε ότι υπάρχει έξι χρόνια δημοτική σύμβουλος…και δεν έχουμε ακούσει τη λαλιά της…ίσως περιμένει…το δαχτυλίδι…Μου λένε αρκετοί ότι βλέπεις μόνο τα στραβά…η απάντησή μου είναι …η εικόνα του δήμου και ης πόλης μας…δεν βλέπετε ότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο χωριό…τώρα αν για τα αυτονόητα…το στρώσιμο ενός δρόμου…πανηγυρίζουμε…τότε στα σημαντικά…δεν έχουμε κάνει τίποτε..

Είναι δυνατόν για όλα αυτά και άλλα τόσα…να μην υπάρχει αντίδραση των πολιτών…περιμένω λοιπόν κάποτε να σηκωθούμε από τον καναπέ… και να ασχοληθούμε …με τα του οίκου μας …πριν είναι αργά….

Χρήστος Καραζούπης, ενεργός πολίτης