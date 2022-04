Αποτελέσματα και σκόρερ στη Β’ ΕΠΣΘ (Σάββατο 2 Απριλίου 2022)

2 Shares Share Tweet

Κένταυρος ΝΠ και Α.ΠΟ.Β. σημείωσαν νίκες στα play off της Β’ ΕΠΣΘ, ενώ για τα play out ο Ελευθεριακό πέρασε με διπλό από την έδρα του Άθλου, στον Αλμυρό. Στα play out της κατηγορίας οι Νέοι της Αγίας Άννας πήραν το τρίποντο κόντρα στη Χλόη.

Κένταυρος ΝΠ-Πανιώνιος Ν.Ι. 2-0

Την πρώτη νίκη πέτυχε ο Κένταυρος ΝΠ, μετά το βαρύ 6-0 της πρεμιέρας από τον Μαγνησιακό, κόντρα στον Πανιώνιο με 2-0. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 12’ με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή του Φάνη Γώγου, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν με χαμένο πέναλτι του Καπάκη. Στη συνέχεια είχαν και οριζόντιο δοκάρι στο 32’, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 για τους γηπεδούχους στο 89’ ο Νιτσάι με δυνατό φαλτσαριστό σουτ.

Α.ΠΟ.Β.-Μικροθήβες 6-0

Καμία δυσκολία δεν είχε η Α.ΠΟ.Β. κόντρα στις Μικροθήβες για τη δεύτερη αγωνιστική των play off της Β’ ΕΠΣΘ, όπως φαίνεται κι από το τελικό 6-0. Ο Χουμπλής άνοιξε το …χορό των γκολ στο 11’ με πλασέ μετά από ασίστ του Παρθένη, ενώ ο ίδιος στο 16’ με τον ίδιο τρόπο, με την τελική πάσα να πιστώνεται στον Έντι Νταϊλάνι, με τον τελευταίο να χρίζεται αυτός σκόρερ στο 35’ για το 3-0, με τον Χουμπλή να του δίνει την ασίστ. Με τη συμπλήρωση 10’ στην επανάληψη οι γηπεδούχοι έκαναν και το 4-0 με πλασέ του Παρθένη, για να πετύχει στο 76’ το δεύτερο τέρμα του ο Έντι Νταϊλάνι μετά από ασίστ του Λεφούση. Στο 85’ ο Βαβίτσας με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 6-0.

PLAY OUT Β’ ΕΠΣΘ

Νέοι Αγ. Άννας-Χλόη 4-0

Με 4-0 επικράτησε στο Olimpico η ομάδα του Σωτήρη Πετσιμέρη της Χλόης. Το 1-0 έκανε ο Γεωργιτζίκης στο 35’ με κεφαλιά και πέντε λεπτά αργότερα ο Μουλαλίου με πλασέ έκανε το 2-0 μετά από ασίστ του Καφετζή.

Στο 55’, ο 15χρονος Βαμβακάς με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Γεωργιτζίκη ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Στάμο να διαμορφώνει το τελικό 4-0 στο 70’ με προβολή, μετά από εκτέλεση κόρνερ -για δεύτερη φορά- του Γεωργιτζίκη.

Απόλλων Καναλίων-Νέοι Αθλητές Νίκης 0-5

Εύκολο απόγευμα είχαν οι Νέοι Αθλητές Νίκης στα Κανάλια, επικρατώντας με 0-5 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σιαφαρίκα, ο οποίος πέτυχε «καθαρό» χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 11’ με πλασέ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Πέτρου, ενώ με τον ίδιο τρόπο έγινε και το 2-0 στο 16’. Στο 30’ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από ασίστ του Βούλγαρη, ενώ στο 40’ είδε το σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 50’ ο Λουτσιάν έκανε το 0-4 με σουτ έξω από την περιοχή, με τον Μπούργο να κάνει το τελικό 0-5 στο 85’ με πλασέ μέσα από την περιοχή.