Η Μπρέντφορντ, έγινε 7η ομάδα που έκανε… ντεμπούτο με νίκη στην PL

Η Μπρέντφορντ μπήκε στο… κλαμπ των ομάδων που πανηγύρισαν τη νίκη στον πρώτο αγώνα τους στην Premier League. Οι «μέλισσες» υποδέχθηκαν χθες βράδυ την Άρσεναλ στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 και «έγραψαν Ιστορία», καθώς με τη νίκη τους 2-0 έγιναν μόλις η έβδομη ομάδα που επικράτησε στο ντεμπούτο της στην Premier League. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση «γεννήθηκε» τον Φεβρουάριο του 1992 και η «παρθενική» σεζόν της ήταν η αγωνιστική περίοδος 1992-93. Από εκείνη τη χρονιά, η Μπρέντφορντ είναι η 28η ομάδα που εξασφάλισε την άνοδό της και μετείχε για πρώτη φορά στην Premier League, αλλά μόλις η έβδομη από αυτές που πανηγύρισαν τη νίκη στο εναρκτήριο παιχνίδι τους (σ.σ. συνολικά 50 ομάδες έχουν αγωνιστεί στην κατηγορία). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η Μπρέντφορντ έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στα «μεγάλα σαλόνια», όταν όμως η πρώτη κατηγορία της Αγγλίας ονομαζόταν First Division. Η ομάδα του δυτικού Λονδίνου μετείχε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία τη σεζόν 1935-36, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κατέκτησε τον τίτλο στη Β΄ κατηγορία (Second Division), και στην «παρθενική» χρονιά της στα «μεγάλα σαλόνια» κατετάγη πέμπτη. Η Μπρέντφορντ παρέμεινε στη First Division μέχρι το 1947 (σ.σ. κατετάγη προτελευταία στη σεζόν 1846-47), οπότε υποβιβάστηκε, χωρίς ποτέ να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μέχρι φέτος.

Η τελευταία -μέχρι χθες- ομάδα που είχε πανηγυρίσει τη νίκη στον πρώτο αγώνα της Ιστορίας της στην Premier League ήταν η Χάντερσφιλντ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 εκτός έδρας της Κρίσταλ Πάλας στο ξεκίνημα της σεζόν 2017-18, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν η Μπλάκπουλ, η οποία είχε συντρίψει 4-0 εκτός έδρας τη Γουίγκαν στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2010-11.

Η… παράδοση δείχνει ότι το νικηφόρο ξεκίνημα αποτελεί ένδειξη παραμονής για τη «νεοφώτιστη» ομάδα, καθώς, από τις προηγούμενες έξι ομάδες που μπήκαν με το… δεξί στην Premier League, οι πέντε διατηρήθηκαν στα «μεγάλα σαλόνια». Μοναδική εξαίρεση είναι η Μπλάκπουλ, η οποία υποβιβάστηκε, παρά την «τεσσάρα» επί της Γουίγκαν. Όμως, ακόμη και η ήττα στο ντεμπούτο δεν είναι… καταδικαστική, δεδομένου ότι 18 από τις 27 «πρωτάρες» ηττήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι τους, αλλά οι μισές από αυτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.

Οι ομάδες που έκαναν ντεμπούτο με νίκη στην Premier League:

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1999-00 Μπράντφορντ Μίντλεσμπρο (εκτός) 1-0 17η 2003-04 Πόρτσμουθ Άστον Βίλα (εντός) 2-1 13η 2006-07 Ρέντινγκ Μίντλεσμπρο (εντός) 3-2 8η 2008-09 Χαλ Φούλαμ (εντός) 2-1 17η 2010-11 Μπλάκπουλ Γουίγκαν (εκτός) 4-0 19η 2017-18 Χάντερσφιλντ Κρίσταλ Πάλας (εκτός) 3-0 16η 2021-22 Μπρέντφορντ Άρσεναλ (εντός) 2-0 ;