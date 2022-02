Το πρόγραμμα των αγώνων play off και play out στην Α’ ΕΠΣΘ

Η προτελευταία αγωνιστική στη Β’ ΕΠΣΘ

Αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Φεβρουαρίου η διαδικασία των play off και play out της Α’ ΕΠΣΘ με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Οι αγώνες συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα δύο μίνι πρωταθλήματα και σίγουρα αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον όσων αγαπούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στα play off ιδιαίτερης βαρύτητας ματς είναι αυτό ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους των ισάριθμων Ομίλων, Σαρακηνού και Πυράσου, ενώ αντίστοιχα στα play off τίθενται αντιμέτωποι οι δύο πρωτοπόροι της ειδικής βαθμολογίας, Πρωτεσίλαος και Σκιάθος. Επιπροσθέτως, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο διεξάγεται και η προτελευταία αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΘ (17η)

Α’ ΕΠΣΘ

PLAY OFF

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 (15:00)

15:00 «Βασδέκειο», Αγία Άννα-Ρήγας Φεραίος

15:00, Σαρακηνού, Σαρακηνός-Πύρασος

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 (15:00)

15:00, Αχιλλείου, Αίας Σούρπης-Τοξότης

15:00, Αλμυρού, Γ.Σ. Αλμυρού-Ακρόπολη

PLAY OUT

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 (15:00)

Αγ. Γ. Νηλείας, ΑΕ 2002-Αστέρας Ριζομύλου

Αγ. Παρασκευής, Αγία Παρασκευή-ΦΘ Αγχίαλος

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

11:00, «Βασδέκειο» Δάφνη-Διαγόρας Στεφανοβικείου

12:00 Σκιάθου, Σκιάθος-Πρωτεσίλαος

Μακρινίτσα-Μυρμιδόνες 0-3 ά.α.

Β’ ΕΠΣΘ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

20:00, «Βασδέκειο» Ν.Α. Νίκης-Σκόπελος

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

11:00, Βοηθητικό ΕΑΚ, Α.ΠΟ.Β.-Πηλέας

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

15:00, «Βασδέκειο», Πανιώνιος-Νέοι Αγίας Άννας

15:00, «Π. Μαγουλάς», Ελευθεριακός-Ιάσων Ά.Μ.

ΑΕ Διμηνίου-Μαγνησιακός 0-3 ά.α.

Β’ ΌΜΙΛΟΣ

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

15:00, Πτελεού, Άθλος-Χλόη

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

11:00, Λςχωνίων, ΕΛ Νηλέας-Α.Ο. Άνω Λεχωνίων

11:00, Αγ. Γ. Νηλείας, Άνθιμος Γαζής-Μικροθήβες

15:00, Καναλίων, Απόλλων Καναλίων-Αχιλλέας Αχιλλείου

Η Βαθμολογία των play off

1. Πύρασος 15

2. Σαρακηνός 11

3. Αγία Άννα 10

4. Αίας Σούρπης 8

5. Ρήγας Φ. 8

6. Τοξότης 7

7. Ακρόπολη 5

8. Γ.Σ.Α. 2

Η Βαθμολογία των play out

1.Πρωτεσίλαος 20

2. Σκιάθος 16

3. ΦΘ Αγχίαλος 15

4. ΑΕ 2002 14

5. Αγ. Παρασκευή13

6. Δάφνη 11

7. Αστέρας Ριζ. 9

8. Μυρμιδόνες 7

9. Διαγόρας Στ. 2

10. Μακρινίτσα 0