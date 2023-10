Στο πλευρό πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων της Μαγνησίας, οι Θεσσαλοί της ομογένειας

Ενισχύθηκε για το έργο της, η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας

0 Shares Share Tweet

Στο πλευρό των Θεσσαλών που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και Elias, αλλά και των πυρόπληκτων του Έβρου, βρίσκονται οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και ίδρυσαν το project HELP FOR THESSALIA για τον σκοπό αυτό.



Στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Ηλία Κουτσερή, μίλησε ο Διαμαντής Γκίκας πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, για το project HELP FOR THESSALIA και γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Έρλαγκεν Γερμανίας, για το project HELP FOR ALEXANDROUPOLI, ο οποίος ανέφερε ότι τα συναισθήματα της ομογένειας στο εξωτερικό για την ανείπωτη αυτή καταστροφή δεν είναι καλά, γιατί πονούν όταν η πατρίδα περνάει τέτοιες καταστροφές, που ήταν τόσο μεγάλες από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

Όπως ανέφερε όλος ο Ελληνισμός ανά τον κόσμο κινητοποιήθηκε αμέσως για να βοηθήσει τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο κ. Γκίκας που είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, τόνισε ότι το Δ.Σ. αμέσως κινητοποιήθηκε και υπάρχει εμπειρία από τη βοήθεια για τις ζημιές που προκάλεσε ο «Ιανός» στην Καρδίτσα.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με συλλόγους όλου του κόσμου που ανταποκρίθηκαν και ο ίδιος έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Ν. Υόρκη, πολλά ΜΜΕ βοηθούν στον σκοπό αυτό, ανέφερε.

Από Θεσσαλούς προμηθευτές

Σύμφωνα με τον κ. Γκίκα ήδη συγκεντρώθηκαν πολλά χρήματα, υπάρχει στενή επαφή με τοπικούς εθελοντικούς οργανισμούς της Θεσσαλίας, ενώ στην περιοχή της Μαγνησίας υπήρξε συνεργασία με τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων. Έγινε δωρεά έξι πλυστικών μηχανημάτων και πολλών ζευγαριών γαλότσες που διατέθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο για να μπορέσουν οι κάτοικοι να καθαρίσουν τα σπίτια τους από την λάσπη.

Ανάλογες δράσεις έγιναν σε περιοχές της Καρδίτσας, τον Τρικάλων και της Λάρισας που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες, ενώ η γέφυρα αλληλεγγύης θα συνεχιστεί, καθώς η βοήθεια θα είναι συνεχής, με τη μορφή της προμήθειας ειδών από Θεσσαλούς προμηθευτές και διάθεσής τους στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Αναφορικά με το project HELP FOR ALEXANDROUPOLI, ο κ. Διαμαντής, είπε ότι ως γραμματέας της Ελληνικής κοινότητας στο Έρλαγκεν, μια πόλη κοντά στη Νυρεμβέργη, που ζουν περίπου 2000 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από την Αλεξανδρούπολη και το Έβρο, ενώ στο σχέδιο αυτό υπήρξε και έμπρακτη υποστήριξη του γερμανού δημάρχου της πόλης, καλώντας τους δημότες να ανταποκριθούν στην συγκέντρωση χρημάτων, όπως και έγινε, καθώς το 80% των χρημάτων που δόθηκαν ήταν από γερμανούς. Τα χρήματα θα παραδοθούν στην Αλεξανδρούπολη από τον πρόεδρο της Ελληνικής κοινότητας του Έγλαγκεν Ηλία Γκαϊτατζή, που κατάγεται από τον Έβρο, τις επόμενες εβδομάδας.