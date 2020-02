Drones κυνηγούν πολίτες που δεν φορούν μάσκα στην Κίνα και τους λένε να πάνε σπίτια τους!

Με ομιλούντα drones που παρακολουθούν τους αμελείς πολίτες επιλέγει να αντιμετωπίσει την έξαρση του κορωνοϊού το Πεκίνο, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Το οργουελικό βίντεο που διέρρευσε στο Twitter, και το οποίο αναπαράγουν μεγάλα ΜΜΕ στο εξωτερικό, δείχνει ένα drone να πλησιάζει μια ηλικιωμένη γυναίκα και να της απευθύνεται στη διάλεκτό της, επιπλήττοντάς την που κυκλοφορεί δημόσια χωρίς να φορά μάσκα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιδημία του κορωνοϊού. «Δεν θα έπρεπε να κυκλοφορείς χωρίς μάσκα», ακούγεται να της λέει ο αξιωματικός που παρακολουθεί τις εικόνες που του στέλνει το drone.

Βίντεο: Drone κάνει παρατήρηση σε ηλικιωμένη στην Κίνα για τον κορωνοϊό

«Καλύτερα να πας σπίτι και μην ξεχάσεις να πλύνεις τα χέρια σου», συνεχίζει η φωνή από το drone που κάνει την ηλικιωμένη να σπεύδει να φύγει από το σημείο. «Βλέπεις, λέμε συνέχεια στον κόσμο να μείνει σπίτι, αλλά εσύ συνεχίζεις να περιφέρεσαι έξω», συνεχίζει η φωνή από το drone.

Drone και παρακολούθηση πολιτών στην Κίνα για τον κορωνοϊό

Το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Global Times στο Twitter. Πρόκειται για την επίσημη εφημερίδα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην αγγλική γλώσσα. Στο ίδιο βίντεο, ένα δεύτερο drone πλησιάζει κάποιον πολίτη που έχει κολλήσει με το όχημά του στο χιόνι και τον συμβουλεύει να μη βγαίνει έξω με τέτοιο καιρό και μεσούσης της επιδημίας του κορωνοϊού.

Και τα περιστατικά στο βίντεο συνεχίζονται, με τον αξιωματικό να κάνει παρατήρηση σε ένα ζευγάρι, που, όπως ακούγεται να του λέει, είδε πως έφερε μάσκες κατά του κορωνοϊού, έναν νεαρό άνδρα, ακόμη και ένα μικρό παιδί.

Η πρώτη εντύπωση από το βίντεο μοιάζει με καλοστημένη και ταυτόχρονα κακόγουστη φάρσα. Ωστόσο, σε άρθρο που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Global Post πριν από κάποιες ημέρες, γίνεται αναφορά στην εν λόγω πρακτική για τον κορωνοϊό.

Ο αρθρογράφος εκθειάζει τον μοναδικό τρόπο που, όπως λέει, «μεταχειρίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να διαχειριστεί την πανδημία του κορωνοϊού», σημειώνοντας πως έτσι και οι απερίσκεπτοι πολίτες εντοπίζονται, αλλά και οι άνδρες της Αστυνομίας δεν έρχονται σε φυσική επαφή με άλλους ανθρώπους με κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020