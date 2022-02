Οι Ρώσοι κάνουν «ουρά» στα ATM από τα ξημερώματα

Οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν φαίνεται να ανησυχούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους πολίτες της χώρας. Μετά την απόφαση της Ρωσίας για εισβολή στην Ουκρανία, η πρώτη απάντηση από τη Δύση ήταν οι κυρώσεις. Κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, με στόχο να πλήξουν την οικονομία της Μόσχας, να δυσκολέψουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να τον αναγκάσου να κάνει πίσω.

Ειδικότερα, η αποκοπή ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT θεωρείται ένα αρκετά βαρύ «πλήγμα» για τον «Τσάρο», ο οποίος ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω και δεν πτοείται από τις κυρώσεις.

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τους Ρώσους πολίτες. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media, στις οποίες Ρώσοι σχηματίζουν «ουρά» έξω από τράπεζες και ΑΤΜ, από τα ξημερώματα, θέλοντας έτσι να πάρουν τα χρήματά τους και να τα έχουν στη διάθεσή τους για παν ενδεχόμενο…

Βασικές ρωσικές τράπεζες θα αποκοπούν από το σύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών SWIFT, το οποίο καθημερινά μετακινεί αμέτρητα δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 11.000 τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι σύμμαχοι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είχαν επίσης εξετάσει την επιλογή SWIFT το 2014, όταν η Ρωσία εισέβαλε και προσάρτησε την Κριμαία της Ουκρανίας και υποστήριξε τις αυτονομιστικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία.