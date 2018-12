1 SHARES Share Tweet

Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι να παρενοχλεί έναν 18χρονο το 2016 σε ένα μπαρ στο Nantucket φέρονται να έχουν στα χέρια τους οι Αρχές της Μασαχουσέτης.

Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πει στον Σπέισι πως είναι 23 και σπουδάζει σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βράδυ που βρέθηκαν στο μπαρ, ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να κατανάλ\ωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, να καυχήθηκε για το μέγεθος του πέους του, αλλά και να επιχείρησε να πείσει τον νεαρό να τον ακολουθήσει σπίτι του.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο τότε 18χρονος, την ώρα που βρισκόταν κοντά στο πιάνο του καταστήματος, ο ηθοποιός άρχισε να τρίβει το μηρό του. Έπειτα, ο Κέβιν Σπέσι φέρεται να κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του νεαρού και να τον άγγιξε στα γεννητικά του όργανα. Όλο αυτό το σκηνικό διήρκησε για τρία λεπτά.

Ο νεαρός, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, δεν ήξερε τι να κάνει, καθώς δεν ήθελε να έχει μπελάδες με τη δουλειά του για το γεγονός ότι ήπιε, καθώς στην ηλικία του απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ. Όπως είπε, προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο Σπέισι συνέχισε να τον αγγίζει ερωτικά.

Την ώρα εκείνη μάλιστα, έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του, η οποία δεν τον πίστεψε. Έτσι της έστειλε μέσω του Snapchat ένα βίντεο που δείχνει τον Σπέισι να τον παρενοχλεί.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της επαρχίας Cape and Islands, Michael O’Keefe, ο Κέβιν Σπέισι θα πρέπει να εμφανιστεί στις 7 Ιανουαρίου στο δικαστήριο και να δώσει τη δική του εκδοχή για τις καταγγελίες που στοιχειοθετήθηκαν.

Η κοπέλα του επιβεβαίωσε στην αστυνομία το περιστατικό με το βίντεο και όσα αυτό δείχνει.

Σύμφωνα με τον νεαρό που κατηγορεί τον ηθοποιό, λίγα λεπτά μετά τον παρενόχληση, ο Σπέισι πήγε στο μπάνιο και αυτός έφυγε από το μπαρ. Αργότερα, δέχτηκε μήνυμα από το γνωστό σταρ που έγραφε: «πιστεύω πως χάσαμε ο ένας τον άλλον», αλλά δεν του απάντησε.

Όταν επέστρεψε σπίτι, εξομολογήθηκε στη μικρότερη του αδερφή τι συνέβη, ενώ ακολούθως ενημέρωσε τόσο τη μητέρα του, όσο και το αφεντικό του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απευθύνθηκε στις Αρχές γιατί δεν ήθελε αυτό που έζησε να συμβεί στο μέλλον και σε κάποιον άλλον.

Όταν το κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ο Σπέισι κατηγορήθηκε από πολλούς άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις όταν ήταν ανήλικοι, ενώ η καριέρα του στο Χόλιγουντ άρχισε να καταρρέει.

