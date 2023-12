Τι είναι η κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι – «Ένιωθα σαν να πέθαινα» είχε πει

Η ιατροδικαστική έκθεση έριξε φως στα αίτια θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας παγκόσμια θλίψη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο θάνατός του πρόκειται για ατύχημα που προκλήθηκε από «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Φιλαράκια» λάμβανε κεταμίνη για τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης.

Επειδή η τελευταία λήψη για τη θεραπεία είχε γίνει 1,5 εβδομάδα πριν από τον θάνατό του και επειδή η ουσία ανιχνεύεται μόνο για λίγες ώρες μετά τη λήψη της, η έκθεση καταλήγει ότι η κεταμίνη στο σώμα του δεν προερχεται από τη θεραπεία. Στα απομνημονεύματά του, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στην κεταμίνη, εκφράζοντας την απέχθειά του για αυτή, ενώ λάμβανε την ουσία σε ελβετική κλινική αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Η κεταμίνη ήταν ένα πολύ δημοφιλές ναρκωτικό του δρόμου τη δεκαετία του 1980. Υπάρχει μια συνθετική μορφή του τώρα και χρησιμοποιείται για δύο λόγους, για να ανακουφίσει τον πόνο και να βοηθήσει στην κατάθλιψη», έγραφε ο Μάθιου Πέρι.

Ο ηθοποιός περιέγραψε στη συνέχεια το φάρμακο ως μια «γιγαντιαία εκπνοή», ενώ ανέφερε πως λάμβανε κεταμίνη, ενώ είχε δεμένα τα μάτια του κι άκουγε μουσική. Όπως έγραφε επιπλέον, πολλές φορές όταν έκανε χρήση, ένιωθε σαν να «πέθαινε». «Έλεγα “α, αυτό συμβαίνει όταν πεθαίνεις”. Το να παίρνεις κεταμίνη είναι σαν να σε χτυπούν στο κεφάλι με ένα γιγαντιαίο φτυάρι. Αλλά το hangover μετά, ξεπερνά το φτυάρι. Η κεταμίνη δεν ήταν για εμένα», έλεγε.

Η τοξικολογική έκθεση του Μάθιου Πέρι ωστόσο, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός συνέχιζε τις εγχύσεις κεταμίνης ακόμη και μετά την παραμονή του στην Ελβετία. Η τελευταία ήταν περίπου μιάμιση εβδομάδα πριν από το θάνατό του.

Η κεταμίνη παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1962. Ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Αμερικανό χημικό και φαρμακολόγο Calvin Steven και αναπτύχθηκε ως αναισθητικό για ανθρώπους και ζώα καθώς πρόσφερε αναισθησία χωρίς να επηρεάζει την αναπνοή, καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Το 2010-13 έγιναν και κάποιες μελέτες που επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητά της ως αντικαταθλιπτικού ταχείας δράσης.

Η χρήση του φαρμάκου έχει εξελιχθεί έκτοτε. Σήμερα, είναι γνωστό τόσο ως μια πολλά υποσχόμενη νέα θεραπεία για τη σοβαρή κατάθλιψη όσο και ως ψυχοτρόπο φάρμακο που καταναλώνεται σε πάρτι. Το 2006, έρευνες στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας έδειξαν ότι μια ενδοφλέβια δόση κεταμίνης θα μπορούσε να ανακουφίσει τη σοβαρή κατάθλιψη μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό συγκρίνεται με άλλα φάρμακα για την κατάθλιψη που συχνά χρειάζονται εβδομάδες για να βοηθήσουν τον ασθενή και δεν λειτουργούν σε κάθε ασθενή.