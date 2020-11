Το αντίδοτο στην καραντίνα: Η εφαρμογή που σε μεταφέρει παντού στον κόσμο

Κι όμως, μπορείς παρά το αυστηρό lockdown να απολαύσεις μερικές χορταστικές ματιές στον ωκεανό, την τσιμεντένια ζούγκλα των πόλεων ή την υπέροχη φύση των βουνών.

Η καραντίνα χρειάζεται κάτι για να φεύγει το μυαλό και αυτό ακριβώς κάνει μια νέα εφαρμογή, τώρα που ταξίδια και μετακινήσεις είναι απαγορευτικά.

Window Swap τη λένε και σου επιτρέπει να βλέπεις τη θέα από το παράθυρο κάποιου άλλου ανθρώπου παντού στον κόσμο.

Κι έτσι μπορεί να βρεθείς να χαζεύεις ένα κτίριο στη Γερμανία, έναν εμπορικό δρόμο στο Λονδίνο, μερικούς φοίνικες στην Ινδία, ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στη Γαλλία ή την τραχιά κορυφογραμμή μιας οροσειράς στην Ιταλία.

Το app είναι μια δουλειά του ζεύγους Vaishnav Balasubramaniam και Sonali Ranjit, που ζουν στη Σιγκαπούρη, και θέλησαν να δώσουν μια διέξοδο σε όλους μας τώρα με τον κορονοϊό.

A little side project from @thebadagas and me:

https://t.co/Np59uj9amF

Open a new window somewhere in the world.

Hope this place on the internet helps reduce your lockdown blues in some small way, too.

(Works best on desktop) pic.twitter.com/C325pX3bva

— Sonali Ranjit (@thecoookielady) June 5, 2020