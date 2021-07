Προβολή – συζήτηση στις Σταγιάτες

Το θολό ποτάμι του Μπαασίμ και ο Θωμάς Σίδερης στην εκδήλωση

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου «έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στις Σταγιάτες τον Θωμά Σίδερη, δημιουργό του ντοκιμαντέρ Το θολό ποτάμι του Μπαασίμ» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της «Ανεξάρτητης Πηλιορείτικης Ομάδας Δράσης».

Όπως τονίζεται, «η ταινία, που έχει διακριθεί και βραβευθεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, θα προβληθεί στις 9:10μμ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκίνησε στη Συρία τον Αύγουστο του 2013 και συνεχίζεται ακόμη. Ο ποιητικός λόγος ενός πρόσφυγα που ενηλικιώθηκε στην περιπλάνηση. Το ανθρώπινο ποτάμι των προσφύγων και το ποτάμι-πέρασμα ως άξονας αναφοράς για τα περιπλανώμενα σώματα. Ανυπεράσπιστα σώματα στον χώρο, τυλιγμένα από συρματοπλέγματα, υπό την επιτήρηση αστυνομικών, στρατιωτικών φρουρών και θερμικών καμερών. Πρόσφυγες-νομάδες που έχουν βρεθεί σε απρόσμενες συνθήκες κατοίκησης.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία και σενάριο: Θωμάς Σίδερης, διεύθυνση φωτογραφίας: Νικολέτα Σίδερη, μοντάζ: HasanDalan, ήχος: RobertPalmer, μουσική: Θανάσης Αλατάς.

Ο Θωμάς Σίδερης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ανθρωπογεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνικής Γεωγραφίας το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ. Εργάζεται στο τομέα ενημέρωσης της ΕΡΤ και είναι δημιουργός της εκπομπής «Αφύλαχτη Διάβαση», μία σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που μεταδίδονται από το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Βραβεύτηκε τον Μάιο του 2021 με το βραβείο TorchAward από το World Affairs Council of Harrisburg και έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης που τιμήθηκε με το βραβείο αυτό.

Έχει δημιουργήσει τα εξής ντοκιμαντέρ:

• LET ME BREATHE, HΠΑ, 2021 (σενάριο, έρευνα, σκηνοθεσία)

• THE MUDDY RIVER OF BAASIM, ΗΠΑ, 2020 (σενάριο/σκηνοθεσία/έρευνα)

• ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΓΛΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2020 (σενάριο, κατεύθυνση)

• ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, ΕΛΛΑΔΑ, 2019, παραγωγή ΕΡΤ (σενάριο/σκηνοθεσία/έρευνα)

• THE NOOSE, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 2018 (σενάριο/σκηνοθεσία)

• THE NOOSE V.2, ΗΠΑ, 2019 (σενάριο/σκηνοθεσία)

• ΣΚΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ, ΕΛΛΑΔΑ, 2016, (σενάριο, έρευνα, αφήγηση)

• ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, EΛΛΑΔΑ, 2018

Κατά τη διάρκεια της προβολής και της συζήτησης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού».