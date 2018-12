1 SHARES Share Tweet

Τους τομείς (verticals) που θα επηρεαστούν από τη νέα πραγματικότητα του 5G ανέλυσε o Αντώνης Τζωρτζακάκης Διευθυντής Στρατηγικής της WIND Ελλάς στο συνέδριο «New era of technology innovation in ICT, 5G and optical technologies» που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα της FITCE (Ομοσπονδία Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας).

«Η νέα πραγματικότητα του 5G, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιριών και των επιχειρήσεων, θα προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία, αλλάζοντας την εικόνα ολόκληρων κλάδων», δήλωσε ο κος Τζωρτζακάκης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 5G θα επιτρέψουν την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως τα «αυτόνομα αυτοκίνητα», που απαιτούν σχεδόν μηδενική καθυστέρηση από το δίκτυο για τον χειρισμό τους, βιομηχανικές υπηρεσίες αυτοματισμού (ΙοΤ) όπου το κάθε εξάρτημα μίας μηχανής θα μπορεί να στέλνει πληροφορίες ταυτόχρονα στον κατασκευαστή του, δημιουργώντας μέσα σε λίγα τετραγωνικά εκατοστά χώρου εκατοντάδες «διαδράσεις» με το δίκτυο και τέλος υπηρεσίες πρόσβασης με ταχύτητες της τάξης των Gbps ασύρματα, χωρίς οπτική ίνα.«Οι “κάθετες” αγορές (Β2Β Verticals) όπως η Αυτοκινητοβιομηχανία, οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Βιομηχανία, τα Δίκτυα Υποδομών και η Υγεία, είναι αυτές που επηρεάζονται άμεσα και προχωρούν δυναμικά στην ψηφιακή τους μεταμόρφωση μέσω της νέας τεχνολογίας. Οι δυνατότητες που ανοίγονται σε αυτούς τους κλάδους είναι απεριόριστες σε όρους παραγωγικότητας, με ισχυρό αντίκτυπο συνολικά σε όλη την οικονομία», τόνισε ο επικεφαλής στρατηγικής της WIND.

Στον χώρο του οικιακού οικοσυστήματος αναμένονται εφαρμογές που τοποθετούνται κυρίως στο χώρο της «εικονικής» και «επαυξημένης» πραγματικότητας (VR & AR), ενώ η οικιακή διασυνδεσιμότητα με ταχύτητες Gbps δεν θα υλοποιείται μόνο με οπτικές ίνες, καθιστώντας τον διαχωρισμό κινητών και σταθερών επικοινωνιών ξεπερασμένο.

Ο κ. Τζωρτζακάκης εκτιμά πως η υλοποίηση ενός δικτύου 5G θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και η πολιτεία, καθώς το επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των νέων αυτών υποδομών είναι μια κρίσιμη απόφαση, ενώ θεωρεί πως η Ελλάδα θα έχει μόνον να κερδίσει από την νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί, εφόσον καταφέρει να προσαρμόσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας της στο παραγωγικό της μοντέλο.