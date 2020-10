H Σμύρνη μετράει τις πληγές της – 24 νεκροί και πάνω από 800 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό

Μάχη με το χρόνο δίνουν τα τουρκικά σωστικά συνεργεία στη Σμύρνη, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου στις 13:51 την Παρασκευή για να ανασυρθούν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι.

Όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου ανέρχονται σε τουλάχιστον 24, την ώρα που οι τραυματίες ξεπερνούν τους 800. Σημειώνεται ότι υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και άλλο καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι. Στιγμές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν πάνω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Σμύρνη, που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, όταν οι διασώστες κατάφεραν έπειτα από περίπου 9,5 ώρες να απεγκλωβίσουν δύο παιδιά.

Δείτε παρακάτω τα συγκλονιστικά πλάνα κατέγραψε και ανάρτησε στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#Video | After 9.5 hours of search and rescue efforts, a young girl was rescued and taken to a hospital by ambulance pic.twitter.com/mKU4t5S3IQ

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 30, 2020