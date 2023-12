Βολιώτης φοιτητής έγραψε τραγούδι και δημιούργησε video με τεχνητή νοημοσύνη

Εμπνευσμένο από τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο!

Μια ώριμη φωνή αντίδρασης, αντίστασης, αλλά και ελπίδας, στα όσα δεινά, έχουν κατακλύσει την τελευταία περίοδο συνανθρώπους μας, σε αρκετές γωνιές της Ελλάδας, από πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες, δίπλα σε κάθε άλλη ανάγκη ή προσωπικό πρόβλημα βιώνει ο καθένας, υψώνει, ένας νέος άνθρωπος, ένας έφηβος επί της ουσίας, έχοντας μόλις περάσει τα 19 του χρόνια…

Βιώνοντας τόσο ο ίδιος, όσο και οι δικοί του, όπως και άγνωστοι άνθρωποι τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές σε Μαγνησία, Εύβοια, Έβρο κ.α., καθώς και τις ανεπανόρθωτες ζημιές απ΄ τις πλημμύρες σε διάφορες γωνιές της Θεσσαλίας, ένιωσε την ανάγκη να εκφραστεί, με στίχους, πρωτότυπη μουσική σύνθεση, με ραπ ρυθμό, αλλά και δική του παραγωγή, ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου, καθώς και εικόνας, που έχει «ντύσει» το video clip, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης*.

Καταγράφοντας παράλληλα με ευαισθησία, την καθημερινή κατάσταση που και ο ίδιος αντιμετωπίζει στο πλαίσιο των σπουδών και των δυσκολιών του, δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο η κατάσταση του αδελφικού του φίλου, που πονά για τους λόγους του, αλλά και της κοπέλας του όπως και της οικογένειάς του, που προσπαθούν ο καθένας απ΄ την πλευρά του…

Παρά τις όποιες δυσκολίες ωστόσο, δίνει το μήνυμα της αντίστασης και της ελπίδας, της ψυχής που δεν θα λυγίσει και θα κερδίσει, της αλληλεγγύης που θα επικρατήσει, «χωρίς κανείς να φάει από κάτω»…

Info

*Το τραγούδι, φέρει τον τίτλο «Funeral» (κηδεία) , η ηχογράφηση και παραγωγή έγινε σε home studio, η σύνθεση της μουσικής περιλαμβάνει ενδεικτικά, μπάσο, ήχους καμπάνας, τσέλο, Hi hut, kick, άριες από δύο όπερες, πιάνο, snare και βιολί. Το video clip, έγινε με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αυτόματη επιλογή εικόνων που ζητήθηκαν με λέξεις «κλειδιά» και αφορούν στο πένθος και την καταστροφή, αλλά και την γέννηση και την δημιουργία. Ο νεαρός καλλιτέχνης απ΄τον Βόλο, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «KTSS», συνεχίζοντας τις σπουδές μουσικής τεχνολογίας, με σκοπό να γίνει μουσικός παραγωγός και ηχολήπτης, δημοσιοποιεί για πρώτη φορά στοιχείο της δουλειάς του, που υλοποιεί παράλληλα και στο πλαίσιο των όποιων πρακτικών εργασιών, στη διάρκεια των σπουδών του.

Εκτός από τις δικές του προσωπικές παραγωγές (όπου συνθέτει την μουσική, γράφει τους στίχους και τραγουδάει), κάνει και παραγωγές άλλων καλλιτεχνών, ανεξάρτητα απ΄το είδος της μουσικής.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το δείγμα της εργασίας:

