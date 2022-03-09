ΕΠΣΘ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Δράση σε Α' και Β' κατηγορία
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Mε τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ αλλά και την τρίτη των πλέι άουτ συνεχίζεται η δράση στην Α’ ΕΠΣΘ, ενώ ολοκληρώνεται η δράση στη Β’ ΕΠΣΘ. Η Ένωση, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων, που παραμένουν ενδιαφέρουσες.

Ο ορισμός των αγώνων έχει ως εξής:

Α’ ΕΠΣΘ

PLAY OFF

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
PLAY OFF 2 12-Μαρ-22 15:00 ΣΕΣΚΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
PLAY OFF 2 12-Μαρ-22 15:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΤΟΞΟΤΗΣ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
PLAY OFF 2 12-Μαρ-22 15:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΥΡΑΣΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
PLAY OFF 2 13-Μαρ-22 15:00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΡΗΓΑΣ Φ. ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

PLAY OUT

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
PLAY OUT 3 12-Μαρ-22 15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
PLAY OUT 3 13-Μαρ-22 11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
PLAY OUT 3 13-Μαρ-22 12:00 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
PLAY OUT 3 13-Μαρ-22 15:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΕ 2002 ΔΙΑΓΟΡΑΣ
PLAY OUT 3 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ

Β’ ΕΠΣΘ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
18η 13-Μαρ-22 10:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
18η 13-Μαρ-22 10:30 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ ΑΠΟΒ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
18η 13-Μαρ-22 11:00 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
18η 13-Μαρ-22 15:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ ΑΜ
18η ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

B’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
18η 12-Μαρ-22 15:00 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
18η 12-Μαρ-22 15:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
18η 13-Μαρ-22 11:00 ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΑΘΛΟΣ
18η 13-Μαρ-22 15:00 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ
ΡΕΠΟ ΧΛΟΗ

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