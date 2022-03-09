ΕΠΣΘ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Mε τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ αλλά και την τρίτη των πλέι άουτ συνεχίζεται η δράση στην Α’ ΕΠΣΘ, ενώ ολοκληρώνεται η δράση στη Β’ ΕΠΣΘ. Η Ένωση, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων, που παραμένουν ενδιαφέρουσες.
Ο ορισμός των αγώνων έχει ως εξής:
Α’ ΕΠΣΘ
PLAY OFF
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|PLAY OFF 2
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΣΕΣΚΛΟΥ
|ΑΚΡΟΠΟΛΗ
|ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
|PLAY OFF 2
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΒΟΗΘ. ΕΑΚ
|ΤΟΞΟΤΗΣ
|ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
|PLAY OFF 2
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΠΥΡΑΣΟΣ
|ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
|PLAY OFF 2
|13-Μαρ-22
|15:00
|ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
|ΡΗΓΑΣ Φ.
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
PLAY OUT
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|PLAY OUT 3
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
|PLAY OUT 3
|13-Μαρ-22
|11:00
|ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ
|ΔΑΦΝΗ
|ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
|PLAY OUT 3
|13-Μαρ-22
|12:00
|ΣΚΙΑΘΟΥ
|ΣΚΙΑΘΟΣ
|ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
|PLAY OUT 3
|13-Μαρ-22
|15:00
|ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ
|ΑΕ 2002
|ΔΙΑΓΟΡΑΣ
|PLAY OUT 3
|ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
|ΑΣΤΕΡΑΣ
Β’ ΕΠΣΘ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|18η
|13-Μαρ-22
|10:30
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ
|ΣΚΟΠΕΛΟΣ
|ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
|18η
|13-Μαρ-22
|10:30
|ΒΟΗΘ. ΕΑΚ
|ΑΠΟΒ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|18η
|13-Μαρ-22
|11:00
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΝΑ ΝΙΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
|18η
|13-Μαρ-22
|15:00
|ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
|ΙΑΣΩΝ ΑΜ
|18η
|ΠΗΛΕΑΣ
|ΑΕ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
B’ ΟΜΙΛΟΣ
|ΑΓΩΝ
|ΗΜΕΡ.
|ΩΡΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
|ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
|18η
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
|18η
|12-Μαρ-22
|15:00
|ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|18η
|13-Μαρ-22
|11:00
|ΑΓ. Γ. ΝΗΛΕΙΑΣ
|ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
|ΑΘΛΟΣ
|18η
|13-Μαρ-22
|15:00
|ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ
|ΕΛ ΝΗΛΕΑΣ