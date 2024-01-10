Στη φυσική της έδρα θα υποδεχθεί η Αγχίαλος τον Ολυμπιακό Βόλου την ερχόμενη Κυριακή, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσει φιλάθλους στις δύο μικρές κερκίδες που υπάρχουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣΘ, αλλά και της 10ης σε Α’ και Β’ Τοπική το ερχόμενο Σαββατοκύριακο:
Α’ ΕΠΣΘ (14η)
Σάββατο 13/1
15:00, ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ.
15:00, ΑΓΧΙΑΛΟΥ, ΠΥΡΑΣΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.Ι.
Κυριακή 14/1
12:00, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ
15:00, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
15:00, ΑΓΧΙΑΛΟΥ (Φ.Θ.), Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
15:00, ΑΛΜΥΡΟΥ, Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
15:00, ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΘΗΣΕΑΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ
Β’ ΕΠΣΘ (10η)
Σάββατο 13/1
15:00 Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Ν.Α. ΝΙΚΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ.
15:00 ΕΥΞ/ΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-Ε.Λ. ΝΗΛΕΑΣ
15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ-ΝΕΟΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
Κυριακή 14/1
11:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΔΑΦΝΗ-Α.ΠΟ.Β
11:00 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
11:30 ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ-Α.Ε. 2002
15:00 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Ν.Ι.-ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
Γ’ ΕΠΣΘ (10η)
Σάββατο 13/1
15:00 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
15:00 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Β’
19:00 ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ Β’
Κυριακή 14/1
11:00 ΒΟΗΘ. ΕΑΚ, ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ-ΤΟΞΟΤΗΣ
11:00 ΕΤΒΑ, ΠΗΛΕΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ Β’
15:00 ΧΛΟΗΣ, ΧΛΟΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ Β.
ΙΑΣΩΝ Α.Μ.-ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Β’ 3-0 ά.α.