Απειλή ανεργίας για 650 εργαζόμενους σε πλημμυρισμένο εργοστάσιο

Με την αγωνία για το εάν θα επαναλειτουργήσει η πλημμυρισμένη βιομηχανική μονάδα της στον ΠλατύκαμποΛάρισας ζουν περίπου 650 εργαζόμενοι της Del Monte. Οι ζημιές που έχει υποστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας-συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της εν λόγω πολυεθνικής εταιρείας, είναι αστρονομικές, αγγίζοντας ίσως ακόμη και τα 20 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των εγκαταστάσεων είναι αποκαρδιωτική, καθώς ολόκληρη η μονάδα έχει βυθιστεί στη λάσπη και μεγάλο μέρος από τον μηχανολογικό εξοπλισμό έχει καταστραφείανεπανόρθωτα.

Η Del Monte έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση, μέσω της οποίας διαβεβαιώνει ότι η πρόθεση της διοίκησης είναι να επισκευάσει το εργοστάσιο πάση θυσία και να επανεκκινήσει την παραγωγή το ταχύτερο δυνατόν. Ωστόσο, όπως είναι φυσιολογικό, οι εργαζόμενοι παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, φοβούμενοι ότι το τελικό κόστος των επισκευών θα καταστήσει ασύμφορη την επαναλειτουργία της Del Monte. Στην -απευκταία- αυτή περίπτωση, ο αντίκτυπος για την τοπική οικονομία και κοινωνία θα είναι ολέθριος, εφόσον στην πλειονότητά τους οι υπάλληλοι είναι κάτοικοι της περιοχής Λάρισας.

Μιλώντας στο protothema.gr για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Del Monte ύστερα από τις αλλεπάλληλες πλημμύρες, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Θανάσης Παιδής, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «ο πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία έχει δεχθεί ολοκληρωτικό πλήγμα, αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Θα χρειαστούν αρκετοί πόροι για να επανέλθουν οι επιχειρήσεις στην κανονικότητα και είναι απαραίτητο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω αναπτυξιακού, ΕΣΠΑ, ειδικά για της πληγείσες επιχειρήσεις, ώστε να κάνουν επανεκκίνηση το συντομότερο».

Εκ μέρους της Del Monte εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη επανέναρξη λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Η ελληνική επιχείρηση της Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.Ε., επλήγη σοβαρά από την καταιγίδα Daniel, η οποία έβλαψε την Ελλάδα στις αρχές Σεπτεμβρίου και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας υπέστησαν μεγάλες ζημιές στις υποδομές με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιμετωπίζει επιχειρησιακές διακοπές.

Οι εργασίες στις εγκαταστάσεις της Del Monte Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.Ε. έχουν σταματήσει και θα χρειαστεί χρόνος για να ξαναρχίσουν πλήρως. Η εταιρεία σχεδιάζει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει τις εγκαταστάσεις της το συντομότερο δυνατό και δεσμεύεται να διατηρήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

‘Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι η Del Monte Ελλάς Μ.Α.Β.Ε.Ε. θα επιστρέψει στις δραστηριότητές της καλύτερη και πιο δυνατή από πριν’, δήλωσε ο Mohammed Abbas, o Διευθύνων Σύμβουλος της Fresh Del Monte. ‘Εκφράζουμε την εγκάρδια εκτίμησή μας σε όσους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και στο προσωπικό μας που εργάζεται ακούραστα για να μας επαναφέρει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό’.

Με την υποστήριξη της ασφαλιστικής εταιρείας, των τοπικών και εθνικών παραγόντων, προμηθευτών, επιχειρηματικών εταίρων και εργαζομένων, εκτελούνται εντατικές εργασίες στο δρόμο για την πλήρη επανέναρξη της λειτουργίας -η εταιρεία έκανε βήματα αυτή την εβδομάδα στον καθαρισμό και την επισκευή της εγκατάστασης και θα παρέχει ενημερώσεις προόδου τις επόμενες εβδομάδες».

Ποια είναι η Del Monte

Η Fresh Del Monte Produce Inc. είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως καθετοποιημένους παραγωγούς, εμπόρους και διανομείς υψηλής ποιότητας φρέσκων και φρεσκοκομμένων φρούτων και λαχανικών, καθώς και κορυφαίος παραγωγός και έμπορος συσκευασμένων τροφίμων στην Ευρώπη, την Αφρική και η Μέση Ανατολή. Η Fresh Del Monte Produce Inc. εμπορεύεται τα προϊόντα της παγκοσμίως , με την επωνυμία DEL MONTE® (με άδεια από την Del Monte Foods, Inc.), σύμβολο της καινοτομίας, της ποιότητας, της φρεσκάδας και της αξιοπιστίας των προϊόντων για περισσότερα από 135 χρόνια. Η Fresh Del Monte Produce Inc. είναι ο πρώτος παγκόσμιος έμπορος φρούτων και λαχανικών που δεσμεύεται στην πρωτοβουλία «Science Based Targets». Η Fresh Del Monte Produce Inc. διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο FDP.

Πηγή: protothema.gr