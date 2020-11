Άλλαξε από το πρωί του Σαββάτου η καθημερινότητα των Βολιωτών

Με διάρκεια τριών εβδομάδων για το δεύτερο Lock down

Άλλαξε από το πρωί του Σαββάτου και για τρεις εβδομάδες στη διάρκεια του δεύτερου Lock down, η καθημερινότητα, με την εφαρμογή ειδικών μέτρων. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, κλειστά καταστήματα και εστίαση, που θα λειτουργεί μόνο με delivery και take away, μετακίνηση μόνο με μηνύματα και ειδικές φόρμες, μερικές από τις αλλαγές. Ανοιχτά ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ και περίπτερα, φαρμακεία, βενζινάδικα. Με ραντεβού τα καταστήματα οπτικών. Κλειστά από σήμερα κουρεία και κομμωτήρια που έμειναν ανοικτά το Σαββατοκύριακο προς εξυπηρέτηση των συμπολιτών.