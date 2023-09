Αρχίζει τη Δευτέρα η 2η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής νέων στον Βόλο

2 Shares Share Tweet

Η έναρξη της 2ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής νέων, ηλικίας κάτω των 15 ετών, πραγματοποιείται στο Βόλο την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και αναμένονται στο Βόλο οι εκπρόσωποι από 14 χώρες των τριών ηπείρων του κόσμου (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας), ανάμεσά τους η Ινδία, η Κίνα, η Εσθονία, η Κολομβία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Σουηδία, η Ταϊλάνδη κ.λπ.. Έχουν κάνει ήδη κρατήσεις στα ξενοδοχεία της πόλης μας και η τελετή έναρξης θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, στις 7 μ.μ. Στον ίδιο χώρο θα μιλήσει προς όλες τις αποστολές, στα αγγλικά, ο γνωστός καθηγητής Διαστημικής και Ακαδημαϊκός κ. Σταμάτης Κριμιζής, στις 7 μ.μ. της 29ης Σεπτεμβρίου.

Η εξέταση των μαθητών θα γίνει σε σχολεία της πόλης μας και στο αστρονομικό παρατηρητήριο του Αγίου Στεφάνου, ενώ η τελετή λήξης θα λάβει χώρα στο μεγάλο αμφιθέατρο του συνεδριακού Θεσσαλίας, της Ι. Μ. Δημητριάδος, στα Μελισσάτικα, στις 8 μ.μ. της 30ης Σεπτεμβρίου.

Την τοπική και επιστημονική επιτροπή, αποτελούν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λουκάς Ζαχείλας, και Θεόδωρος Καρακασίδης, καθώς και ο Ιωάννης Ζαχείλας, ως γραμματέας. Η ολυμπιάδα οργανώνεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, μέλη της οποίας θα στελεχώσουν εθελοντικά τους διάφορους τομείς, για την άρτια διεξαγωγή της.

Στόχος του IOAA-Juniors είναι να μυήσει τους μαθητές της πρώτης Λυκείου στα θαύματα του Κόσμου και να προωθήσει τις γνώσεις τους στον τομέα της Αστρονομίας και της Αστροφυσικής. Με τη συμμετοχή τους σε τέτοιες διεθνείς εκδηλώσεις, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μαθητές με τα ίδια ενδιαφέροντα από όλο τον κόσμο.

Είναι η δεύτερη φορά που η Ελλάδα φιλοξενεί Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής (μετά την πρώτη το 2013 όταν διοργανώσαμε την 7η ΙΟΑΑ ) αλλά είναι η πρώτη φορά που θα λάβει χώρα μια τόσο σημαντική επιστημονική και πολιτιστική εκδήλωση για νέους αστρονόμους στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Βόλο, την πατρίδα του Κένταυρου Χείρωνα, του δασκάλου του Ηρακλή και του Αχιλλέα.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου) καλωσόρισαν εγκάρδια του μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές με μήνυμά τους, και σημείωσαν ότι «ανυπομονούμε να σας προσφέρουμε τη φιλοξενία μας στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την επιστήμη της Αστρονομίας, ενώ οι προπάτορες της Αστρονομίας (Θαλής, Πυθαγόρας, Δημόκριτος, Εύδοξος, Ηρακλείδης, Αρίσταρχος, Ερατοσθένης, Ίππαρχος, Πτολεμαίος, Υπατία κ.ά. ) καλλιέργησαν, προχώρησαν και διέδωσαν την ομορφιά και τα μυστήρια της επιστήμης της Αστρονομίας μέχρι τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου.

Χορηγοί της 2ης Ολυμπιάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων (Juniors) είναι: το Υπουργείο Παιδείας, η Μητρόπολη Δημητριάδος, η Περιφέρεια Μαγνησίας (συνδιοργάνωση), ο Δήμος Βόλου, ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμος Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το Τμήμα Φυσικής η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, το Πρότυπο = Second Model High School of Volos/Second Model Gymnasium of Volos, το Πειραματικό = First High School of New Ionia Volos-Experimental/First Gymnasium New Ionia Volos-Experimental, το Μουσικό Σχολείο Βόλου, η Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ», το Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Φαφαλιός, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, η ΑΓΕΤ «Ηρακλής» κ.ά.