Τέσσερις μαθητές του Γυμνασίου Αγριάς (Σουλικιάς Γεώργιος, Αγαπητού Μαρία, Αλεξανδρίδη Αναστασία και Παξιμαδάκη Άννα) με τη συνοδεία δύο καθηγητριών (Φιλίππου Βαρβάρας και Σάββα Αναστασίας) ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Celle της Γερμανίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Being a European: find your way to the future – School, Job and Life in Europe» και διήρκεσε μία εβδομάδα (από 12 έως 18/2/2017).

Η επίσκεψη είχε διοργανωθεί από το γερμανικό σχολείο Oberschule Westercelle που είναι ο συντονιστής του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν – εκτός των Ελλήνων και Γερμανών μαθητών – και εκπρόσωποι σχολείων από την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία. Οι μαθητές όλων των σχολείων φιλοξενήθηκαν σε σπίτια Γερμανών μαθητών.

Στη διάρκεια της επίσκεψης μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του γερμανικού σχολείου, στο κάστρο (Schloss Celle) και στο παλιό κέντρο της πόλης Celle και επισκέφθηκαν το κοντινό εργοστάσιο της Barilla και το Κέντρο Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη στην πόλη Paderborn της Βεστφαλίας, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ρομποτικής Heinz Nixdorf, ενώ στη συνέχεια έπαιξαν baseball στο Αθλητικό Κέντρο της πόλης.

Το Γυμνάσιο Αγριάς συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα που περιλαμβάνει μετακίνηση μαθητών στο εξωτερικό. Δραστηριότητες αυτού του χαρακτήρα κρίνονται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας ιδιαίτερα σημαντικές για την παιδεία των μαθητών και μαθητριών στην εποχή μας.