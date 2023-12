Kυκλο – φ – οριακα

Γράφει ο συγκοινωνιολόγος Χαράλαμπος Α. Σκυργιάννης

Καλημέρα και πάλι, με έναν καιρό που δεν λέει να αποφασίσει να γίνει χειμωνιάτικος. Μόλις και αποφάσισε να γίνει λίγο πιο κρύος – αλλά μου κάνει μια εντύπωση, ρε παιδιά, ο καινούργιος όρος που εισέβαλε στη ζωή μου: «προγνώστης» καιρού, όχι μετεωρολόγος, όπως είναι το ορθόν, για την κατά το δυνατόν πρόβλεψη-πρόγνωση με επιστημονικά κριτήρια των επερχόμενων καιρικών φαινομένων, αλλά απλώς προγνώστης, προ-γνώστης, τουτέστιν εκ των προτέρων γνώστης, με ποια προσόντα, με ποια δεδομένα, με ποια τεκμηρίωση άραγε, με μόνα τα «μερομήνια»; Έπεα πτερόεντα, ευσχήμως δια των «μέσων» προβαλλόμενα και ο έχων ώτα ακούειν δικαιούται πιστεύειν, στους καιρούς του απόλυτου πανικού που διανύουμε. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς τους έλεγαν αυτούς οι Αρχαίοι Ημών Πρόγονοι πάσης Μετεωρολογίας…

Εν πάση περιπτώσει τα Χριστούγεννα θα έρθουν, το λέει και η αντίστροφη μέτρηση της φετινής διαφήμισης, σύμφωνα με το απόφθεγμα της οποίας «αν ένας δεν πιστεύει, κανένας δεν πιστεύει» (στον Άγιο Βασίλη της CocaCola, εννοείται…) και άλλα τέτοια κουραφέξαλα για το ομοίως εύπιστο πόπολο, το οποίο πόπολο, επίσης, περνάει υπέροχα ξοδεύοντας τα (λίγα που έχει) λεφτά του σε βλακώδη στοιχήματα. Μια κοινωνία, δυστυχώς, σε πλήρη αποσύνθεση, με τα διαστροφικά πολύχρωμα τιμολόγια των δεκατριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα 13, το άκουσα αυτοπροσώπως να το λέει ο αρμόδιος κ. Σκυλακάκης στον διαχρονικό κ. Παπαδάκη, τι γρουσούζικο και τρίχες κατσαρές, 13 κοράκια με νύχια γαμψά έχουν πέσει πάνω μας και ξεσκίζουν τις σάρκες μας, συμπολίτες – με τις ευλογίες της πιο ξεπουλημένης στα ιδιωτικά συμφέροντα κυβέρνησης που είχε ποτέ αυτός ο τόπος. Οι «πάροχοι» αποκομίζουν τεράστια κέρδη και η φιλολαϊκή μας κυβέρνηση δίνει καλάθια και επιδόματα από τα ίδια λεφτά που της επιστρέφουν ως μπαξίσι οι «πάροχοι» – τέλειος συντονισμός. Κι αν ρίξετε μια ματιά στους ιδιοκτήτες αυτών των 13 εταιρειών θα δείτε ότι είναι οι ίδιοι 5-10 που διοικούν στεριά και θάλασσα της Ελλάδας.

Τα υπόλοιπα είναι χάντρες για ιθαγενείς. Ποιο δυστύχημα στα Τέμπη; Ποιος Σιδηρόδρομος: (εκτός ενδιαφερόντων, για την ώρα τουλάχιστον, των «μεγάλων», άρα εκτός κάδρου). Ποιες υποκλοπές βρε κακομοίρηδες; Ποια «οπαδική βία» με πολύ σκληρές αποφάσεις για αγώνες κεκλεισμένων των θυρών (ανατριχιάζω με την τόση σκληρότητα…). Ποιοι Κροάτες χούλιγκανς και άλλα παραμύθια με νεκρούς; Ποια Κάρλα, τι ν’ τούτο; (αναμένονται οι σοφοί Ολλανδοί της HVA, οι οποίοι, όπως έγραψα τις προάλλες, μέχρι τώρα έχουν δουλέψει κυρίως στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία και λιγότερο στην Νότια Αμερική…). Ποιο Λιμάνι; – όλα ξεπούλημα. Ποιες μπόμπες στην Αγχίαλο και ποια ελικόπτερα στο Στεφανοβίκειο, τι είναι αυτά;

Και τέλος (last but not least, που λένε οι Εγγλέζοι, σε μετάφραση είναι «τελευταίο αλλά όχι έσχατο», αλλά ποιος καταλαβαίνει την διαφορά) το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Μπορεί να με πείτε κακόν άνθρωπο, αλλά φοβάμαι ότι τίποτε δεν θα μείνει ζωντανό σε τούτον τον τόπο. Το αεροδρόμιο, λέει, θα γίνει «κάργκο», κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε! Που σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι επιβατικές πτήσεις και θα πραγματοποιούνται μόνον εμπορευματικές πτήσεις. Η Μαγνησία σε παλαιότερα χρόνια «είδε κι έπαθε» να αποκτήσει ένα πολιτικό αεροδρόμιο, έκανε αγώνα για να μπορεί να δέχεται κάποιες «τσάρτερ» (μισθωμένες) πτήσεις με τουρίστες, ύστερα ήρθαν «ξέμπαρκες» και κάποιες εταιρείας από τις λεγόμενες «χαμηλού κόστους» (οι αερομεταφορές είναι επίσης ένα παγκόσμιο μπάχαλο) και οργάνωσαν κάποια περιορισμένης έκτασης δρομολόγια σύνδεσης με ευρωπαϊκές πόλεις. Το όλον φάνηκε πως άρχισε να ρολάρει, τελείως αβοήθητο από οτιδήποτε κρατικό, το χαρακτηριστικό VOL άρχισε να γίνεται γενικά γνωστό στην πιάτσα.

Και ξαφνικά…cargo. Δεν ξέρω ακόμη ποιος το σχεδιάζει αυτό το αίσχος, ελπίζω ότι θα μάθω ποιος, επιτέλους έχει συμφέρον να καταστρέψει ένα μια-χαρά-αεροδρόμιο με το πρόσχημα του εμπορευματικού. Το πρόσχημα, λέω, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ, συμπολίτες, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για αερομεταφορά εμπορευμάτων στην και από την Νέα Αγχίαλο! Αν υπήρχε, κάτι θα ξέραμε, διάολε, καινούργιες σούπερ-ντούπερ βιομηχανίες δεν προκύπτουν, καινούργιοι «πάροχοι» δεν φαίνονται στον ορίζοντα, ποιος άραγε ενδιαφέρεται για τέτοια αερομεταφορά προϊόντων;

Θετικό μήνυμα για την κοινωνική ζωή της πόλης η συμμετοχή πλήθους κόσμου στο Συλλαλητήριο ενάντια στην εγκατάσταση LNG στον Παγασητικό μας, το περασμένο Σάββατο στην παραλία και στους δρόμους της πόλης. Και Δευτέρα πρωί στην Εφημερίδα μας διαβάζω το «απίστευτο», ότι η εταιρεία Mediterranean Gas, αρμόδια για όλη αυτή την αναστάτωση με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, υπέβαλε, λέει, αίτηση πτώχευσης στο Ειρηνοδικείο Βόλου! Ή κάτι δεν καταλάβαμε καλά ή κάποιος μας δουλεύει, και μάλιστα αγρίως. Εταιρεία προωθούμενη, μάλιστα, από τον υπεράξιο Άρχοντα Βόλου, η οποία υπέβαλε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (την περίφημη ΜΠΕ-εεεε) στον Άρχοντα Θεσσαλίας και αυτός την απεδέχθη, βρίσκεται στην πολύ δυσάρεστη θέση της πτώχευσης; Κάτι χάνω; Ή μήπως σ’ αυτόν τον έρμο τόπο των διαρκών υποβαθμίσεων ανέτειλε, επιτέλους, μια αχτίδα; Θα δείξει.

Φτάνουμε και σήμερα σε ένα ακόμη αίσιον τέλος. Και επειδή αυτά που ανακοίνωσε ως μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα ο Πρωθυπουργός είναι απλώς για γέλια, αν θέλετε διαβάστε ένα σχετικό κείμενό μου στο ιστολόγιό μου από 10.05.2017 https://babisskyrgiannis.blogspot.com/2017/05/10052017.html

Σας αγαπώ, γεια σας.

Στην φωτογραφία το εσωτερικό του Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου (VOL).