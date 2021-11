Ο κόσμος της εστίασης αντιδρά. Ο εμπορικός κόσμος τι θα κάνει; Θα μείνει άπραγος;

Γράφει ο Δημήτρης Κανελλής*

2 Shares Share Tweet

Στις 16 Νοεμβρίου τα καταστήματα της εστίασης θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι ζητούν να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Κι αυτή την απόφαση την πήραν οι επιχειρηματίες της εστίασης σε μια περίοδο που το να κλείσει κανείς για μέρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού το να χάσει κάποιος μια μέρα εργάσιμη κοστίζει. Κι όμως το αποφάσισαν γιατί προτιμούν να κλείσουν για μια μέρα διεκδικώντας τα αιτήματά τους (και ίσως αν χρειαστεί να το ξανακάνουν) παρά να συνεχίσουν να αργοπεθαίνουν και να οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο.

Ακριβώς την ίδια κατάσταση βιώνει και ο εμπορικός κόσμος και οι τοπικές επιχειρήσεις. Αφού και για εμάς τους εμπόρους τα lock down μας στοίχισαν πολύ. Αλλά και από τη μέρα που ανοίξαμε τα μαγαζιά μας η κατάσταση δεν είναι καλύτερη αφού η κίνηση είναι πολύ μειωμένη και τα έξοδα όχι μόνο τρέχουν αλλά έχουν συσσωρευτεί ήδη αρκετά από την περίοδο του lock down. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα νέα μέτρα απαγορεύσεων ίσως κι ένα νέο lock down (κάτι που απευχόμαστε όλοι) που κάνουν την κατάσταση αβάσταχτη και τον κίνδυνο του λουκέτου πιο ορατό από ποτέ. Και το αποκορύφωμα είναι η έξαρση της ακρίβειας που και τα λειτουργικά κόστη των καταστημάτων μας αυξάνει και την κίνηση μειώνει αφού το καταναλωτικό κοινό πλέον αδυνατεί να κάνει αγορές αφού η ακρίβεια του έχει απομυζήσει σχεδόν όλο το εισόδημα.

Δυστυχώς για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι των ευθυνών στους πολίτες, τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς όμως από την πλευρά της να έχει κάνει αυτό που της αντιστοιχεί για να αντιμετωπίσει την πανδημία και το 3ο κύμα που όλοι περιμέναμε. Το βασικότερο όλως είναι ότι δεν έχει ενισχύσει τις δομές υγείας και τα νοσοκομεία και ειδικά την υγεία πρώτου βαθμού αλλά και τις ΜΕΘ, με αποτέλεσμα το σύστημα υγείας να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Για αυτό και προσπαθεί να σώσει την παρτίδα με όλο και περισσότερα περιοριστικά μέτρα κι απαγορεύσεις.

Θύμα αυτής της κατάστασης είναι τελικά το σύνολο της κοινωνίας κι ο εμπορικός κόσμος ως κομμάτι αυτής.

Είναι αναγκαίο λοιπόν κι ο εμπορικός κόσμος να βγάλει στο προσκήνιο τα αιτήματα που έχει η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών εμπόρων, των μικρών καταστημάτων, των μαγαζιών που παλεύουν να επιβιώσουν.

Κάποια από αυτά είναι:

1. Μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις την περίοδο του lock down είχαν μηδενικά έσοδα. Συνεπώς δεν έχουν να καλύψουν τα έξοδα που έτρεχαν όσο διάστημα ήταν κλειστές.

2. Να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμα και κάτω από 18%, ώστε να μπορεί το καταναλωτικό κοινό να κάνει πιο εύκολα τις αγορές του κι έτσι να υπάρχει μια αντιστάθμιση της ακρίβειας.

3. Να υπάρχει στήριξη των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων που θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση τα λειτουργικά κόστη.

4. Να υπάρχει ουσιαστική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων για να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, αλλά και με μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Προφανώς κι οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν να κρατήσουν το σύνολο του προσωπικού τους.

5. Να υπάρχει μείωση της φορολογίας. Δεν μπορεί να αντέξει μια επιχείρηση με αυτό το φοροληστρικό καθεστώς

Επιπρόσθετα όμως είναι προφανές πως ο εμπορικός κόσμος οφείλει να έχει στα αιτήματα του και μέτρα που θα έπρεπε να έχει πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακόψει τη μετάδοση του covid-19 αλλά και που να βοηθούν στην αντιμετώπισή του. Μέτρα όπως:

1. Δωρεάν rapid test για όλους εμβολιασμένου και μη

2. Ενίσχυση τόσο της πρωτοβάθμιας υγείας όσο και των ΜΕΘ

3. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ώστε να μην έχει το κάθε τμήμα 27-30 μαθητές, γεγονός που συμβάλλει στην μετάδοση του ιού στα σχολεία και στη συνέχεια και ενδο-οικογενειακά

4. Να σταματήσει ο ωμός εκβιασμός των πολιτών και να γίνει ουσιαστική προσπάθεια πειθούς για το πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία.

Στις 16 Νοέμβρη η εστίαση κλείνει για να μην κλείσει οριστικά με λουκέτο.

Θα σταθεί ο εμπορικός κόσμος δίπλα της τόσο ως ένδειξη αλληλεγγύης όσο και γιατί αντιμετωπίζει κι αυτός τα ίδια προβλήματα; Ή για ακόμα μια θα επικρατήσει η λογική διαίρει και βασίλευε;

Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου θα πάρει απόφαση (την οποία να την προτείνει και σε επίπεδο Θεσσαλίας αλλά και πανελλαδικά) για να κάνει αντίστοιχες δράσεις την ίδια μέρα; Ή θα αρκεστεί στα λόγια και στις ανέξοδες δηλώσεις και επιστολές;

Αυτό είναι το ερώτημα

*Μέλος του ΕΣΒ