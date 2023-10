Πρόσβαση για όλους… 29 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης

2 Shares Share Tweet

«Πρόσβαση για όλους» είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίαση όπως μας ενημερώνει το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ». Ο πρωταρχικός στόχος της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι να διασφαλιστεί ότι όσοι πάσχουν από ψωριασική νόσο έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη σωστή θεραπεία την κατάλληλη στιγμή. Όλοι όσοι ζουν με ψωριασική νόσο αξίζουν πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη ανεξάρτητα από το εισόδημά τους ή τη γεωγραφική τους θέση.

Η ψωριασική νόσος είναι μία επώδυνη, σοβαρή, μη μεταδοτική ασθένεια που επηρεάζει πολλαπλά σημεία του σώματος και εκδηλώνεται κυρίως στο δέρμα και τις αρθρώσεις και προκαλείται από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος2. Συσχετίζεται επίσης συχνά με συνοδά νοσήματα, τα πιο κοινά είναι η παχυσαρκία, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Για παράδειγμα, τα άτομα με σοβαρή ψωρίαση αντιμετωπίζουν 46% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 και 58% πιθανότερο να έχουν μείζον καρδιακό επεισόδιο.

Ωστόσο, η πρόσβαση στην περίθαλψη παραμένει κατακερματισμένη και δύσκολη. Τα εμπόδια περιλαμβάνουν τη δυσκολία πρόσβασης στην περίθαλψη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, το υψηλό κόστος των θεραπειών και την έλλειψη συντονισμού στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για τη διαχείριση των συννοσηροτήτων μη μεταδοτικών ασθενειών. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με ψωριασική νόσο παγκοσμίως εξακολουθούν να διαχειρίζονται τη νόσο τους κυρίως μέσω δαπανών από την τσέπη τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ψωριασική νόσος αντιπροσωπεύει μια τεράστια κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση τόσο για τα άτομα που ζουν με τη νόσο όσο και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το κόστος της ψωριασικής νόσου στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίστηκε σε 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008, με το κόστος από την τσέπη του ασθενούς να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού άμεσου κόστους της νόσου3.

«Τα συστήματα υγείας πρέπει να αγκαλιάσουν καινοτομίες στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νόσων όπως η ψωριασική νόσος, που απαιτούν μακροχρόνια φροντίδα, πρόσβαση και συμμόρφωση στη θεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συντονισμό από παρόχους φροντίδας σε όλους τους κλάδους.

Η εκπλήρωση παγκόσμιων δεσμεύσεων για την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης θα βελτίωνε ουσιαστικά την παγκόσμια υγεία και ιδιαίτερα τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις όπως η ψωριασική νόσος.» τόνισε ο κος Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου « ΚΑΛΥΨΩ».

Η Παγκόσμια Υγειονομική Κάλυψη είναι το κλειδί για τη μείωση του φόρτου της ψωριασικής νόσου διασφαλίζοντας ότι οι πληθυσμοί έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή βασική υγειονομική περίθαλψη, φάρμακα και θεραπεία και ότι τα άτομα μπορούν να διαγνωστούν γρήγορα και με ακρίβεια και να λαμβάνουν έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία, επισημαίνει η και Καίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας του Σωματείου.

Οι δράσεις του «ΚΑΛΥΨΩ» για την παγκόσμια ημέρα, με τη ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Leo Pharma & Φαρμασέρβ – Lilly, είναι η φωταγώγηση κεντρικών χώρων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως το πέτρινο ρολόι στο Πασαλιμάνι-Πειραιά,το συντριβάνι στη πλατεία Ομονοίας,το γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης , το Θέατρο Απόλλων στην Πάτρα,η ενημέρωση πολιτών μέσω social media campaign που αφορά την περίοδο 23 – 29 Οκτωβρίου 2023 και αποστολής Δελτίου Τύπου.

###

Βιβλιογραφία:

1. World Health Organization. “World Bank and WHO: Half the world lacks access to essential health services, 100 million still pushed into extreme poverty because of health expenses.”2017. Available at: https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses.

2. International Federation of Psoriasis Associations. “Our Cause – What is Psoriatic Disease?”. Available at: https://ifpa-pso.com/about-ifpa/our-cause.

3. World Health Organization. “Global report on psoriasis.” 2016. https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-psoriasis.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τουλάχιστον ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός εξακολουθεί να μην έχει πλήρη κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας 1

Σχετικά με το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ», είναι πανελλαδικός φορέας ενταγμένος στα εθνικά μητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εθελοντικών ΜΗ.ΚΥ.Ο. Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η κοινωνική αποστιγματοποίηση της νόσου, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που τους συνδέει η κοινή νόσος, αποτελούν βασικούς στόχους του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ». Τηλέφωνο Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 721 2002

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Σωματείου είναι: Χίου 29, 104 37 Αθήνα, www.kalipso.gr ,

e-mail: info@kalipso.gr