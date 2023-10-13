Προπονήσεις-δοκιμές Μικτών ομάδων τη Δευτέρα 16/10

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Τη Δευτέρα 16/10/2023 στο ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις-δοκιμές των Μικτών ομάδων.

Για την Κ14 ώρα προσέλευσης 17:45, ώρα έναρξης 18:00

Για την Κ16 ώρα προσέλευσης 19:00, ώρα έναρξης 19:15

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Μικτών ομάδων κ. ΔΑΛΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ (6932387407) ή στον Προπονητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (6973557023) .

Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ κλήθηκαν οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:

Κ14 (2010)

  1. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  2. ΡΑΛΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  3. ΤΑΓΚΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
  4. ΤΣΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
  5. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
  6. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
  7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  8. ΚΑΨΑΛΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  9. ΚΥΡΚΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  10. ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
  11. ΓΚΡΕΤΣΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  12. ΛΕΡΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  13. ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  14. ΓΙΑΧΤΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  15. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  16. ΧΑΣΑΠΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  18. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  19. ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  20. ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  21. ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  22. ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  23. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  24. ΝΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  25. ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  26. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  27. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
  28. ΑΝΔΡΕΟΥ (ΒΟΛΟΣ)
  29. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
  30. ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
  31. ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  32. ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
  33. ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Κ16 (2008)

  1. ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
  2. ΔΙΧΤΑΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΜ)
  3. ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  4. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  5. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
  6. ΧΑΤΖΕΛΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
  7. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
  8. ΑΛΙΑΙ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
  9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.)
  10. ΜΑΚΑΚΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  11. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  12. ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  13. ΑΡΣΕΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
  14. ΚΑΡΑΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  15. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  16. ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
  17. ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
  18. ΒΑΪΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  19. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  20. ΡΑΪΟΣ Λ. (ΒΟΛΟΣ)
  21. ΡΑΪΟΣ Γ. (ΒΟΛΟΣ)
  22. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  23. ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  24. ΜΑΚΡΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  25. ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  26. ΜΠΕΜΠΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  27. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
  28. ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
  29. ΓΚΕΤΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
  30. ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
  31. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
  32. ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
  33. ΤΑΣΣΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
  34. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
  35. ΣΚΟΥΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ)
  36. ΤΑΝΖΙ (ΘΗΣΕΑΣ)

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