Προπονήσεις-δοκιμές Μικτών ομάδων τη Δευτέρα 16/10

Τη Δευτέρα 16/10/2023 στο ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις-δοκιμές των Μικτών ομάδων.
Για την Κ14 ώρα προσέλευσης 17:45, ώρα έναρξης 18:00
Για την Κ16 ώρα προσέλευσης 19:00, ώρα έναρξης 19:15
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ο ποδοσφαιριστής οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Μικτών ομάδων κ. ΔΑΛΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ (6932387407) ή στον Προπονητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (6973557023) .
Από τον Ενωσιακό προπονητή των Μικτών ομάδων κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ κλήθηκαν οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Κ14 (2010)
- ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΡΑΛΛΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΤΑΓΚΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΤΣΕΛΟ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΚΑΨΑΛΗΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΚΥΡΚΟΣ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΝΤΙΜΠΕΛΙ (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ)
- ΓΚΡΕΤΣΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΛΕΡΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΓΙΑΧΤΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΧΑΣΑΠΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΟΡΤΟΦΕΡΙ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΡΟΜΠΟΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΝΙΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΦΛΙΤΡΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
- ΑΝΔΡΕΟΥ (ΒΟΛΟΣ)
- ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κ16 (2008)
- ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΔΙΧΤΑΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΜ)
- ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΤΖΙΟΥΜΑΚΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
- ΧΑΤΖΕΛΑΣ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
- ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ (ΡΗΓΑΣ Φ.)
- ΑΛΙΑΙ (ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ)
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧ.)
- ΜΑΚΑΚΑΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΑΡΣΕΝΟΣ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
- ΚΑΡΑΛΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΚΟΥΡΤΣΕΣΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ (ΙΑΣΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ)
- ΒΑΪΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΡΑΪΟΣ Λ. (ΒΟΛΟΣ)
- ΡΑΪΟΣ Γ. (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΑΚΡΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΜΠΕΜΠΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΔΑΓΓΟΥΛΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
- ΓΚΕΤΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.)
- ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
- ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (ΔΑΦΝΗ)
- ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ (ΠΥΡΑΣΟΣ)
- ΤΑΣΣΙΟΣ (ΝΙΚΗ Β.)
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
- ΣΚΟΥΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ)
- ΤΑΝΖΙ (ΘΗΣΕΑΣ)
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