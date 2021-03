Τραγικός θάνατος για ποδοσφαιριστή – Πνίγηκε μια ημέρα μετά τα 25α γενέθλιά του

Θρήνος επικρατεί στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης για την απώλεια του Φράνκο Ακόστα (Franco Acosta) σε ηλικία 25 ετών, ο οποίος πνίγηκε στην προσπάθειά του να διασχίσει ένα ορμητικό ρέμα μαζί με τον αδερφό του, στην περιοχή Αρόγιο Πάντο, κοντά στο Μοντεβίδεο.

Ο αδερφός του Ακόστα έχασε επαφή μαζί του, όταν έφτασε κολυμπώντας στην απέναντι όχθη. Τον αναζήτησε μάταια και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες δεν κατάφεραν τίτποτα παραπάνω εκτός από τον εντοπισμό της σορού του μερικές ώρες μετά την εξαφάνιση.

Κατά τραγική ειρωνεία, το περιστατικό συνέβη την επόμενη ημέρα μετά από νυχτερινή έξοδο, στην οποία ο ποδοσφαιριστής διασκέδαζε με φίλους του τα 25α γενέθλιά του.

Terrible news coming out of Uruguay…

Footballer Franco Acosta has been found dead this morning. He was missing since Saturday after he tried to cross a river.

My condolences go out to his family and friend. RIP Franco.💙 pic.twitter.com/rI8FoJnq47

— Warriors of Uruguay (@UruguayHeroes) March 8, 2021