UEFA: Mικρή… επανάσταση στα τουρνουά εθνικών ομάδων

Μία μικρή…επανάσταση στις διοργανώσεις εθνικών ομάδων προγραμματίζει η UEFA και τις προοπτικές της θα εξετάσει αύριο (25/01) στην εκτελεστική επιτροπή της στη Νιόν, προγραμματισμένη να γίνει αμέσως μετά την κλήρωση του Final-4 του Nations League 2023.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «As», θα εξεταστεί το σύστημα πρόκρισης του Μουντιάλ που από το 2026 θα έχει 48 ομάδες (16 αντί 12 την Ευρώπη) αλλά και η επέκταση του Nations League με δύο ακόμη παιχνίδια και play off. Δύο θέματα που θα επηρεάσουν το ημερολόγιο των εθνικών ομάδων.

Η επιλογή που φέρεται να προτάσσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA σε σχέση με το σύστημα πρόκρισης στο Μουντιάλ 48 ομάδων είναι να δημιουργηθούν 12 όμιλοι των τεσσάρων ή πέντε ομάδων και να προκριθούν απευθείας οι 12 πρώτες, με τις άλλες τέσσερις θέσεις θα προέρχονταν από τα play off. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη επιλογή που εξετάζεται.

Η άλλη μεγάλη καινοτομία θα έρθει στο Nations League. θα προστεθούν δύο ακόμη αγώνες και play off. Αντί η πρώτη ομάδα να προκρίνεται απευθείας στο Final Four, όπως μέχρι τώρα, θα δημιουργηθεί play off μετά τη φάση των ομίλων που θα περιλαμβάνει και τους δεύτερους. Οι νικητές αυτών των play off θα παίζουν στο Final Four.

Αντίθετα δεν φαίνεται να προχωρά άμεσα η επέκταση του Euro από 24 σε 32 ομάδες από το 2028.