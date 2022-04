Σεσημασμένος και ο τραυματίας συμπέθερός του – Ο ογκώδης φάκελος του 45χρονου

0 Shares Share Tweet

Μαφιόζικη δολοφονία το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (25/4) στα Σκούρτα, με θύμα τον Γιάννη Σκαφτούρο, γνωστό άνθρωποι της νύχτας ο οποίος είχε διατελέσει βαρυποινίτης και αποφυλακίστηκε πριν από δυο χρόνια. Η επίθεση έγινε στο σπίτι όπου ο Σκαφτούρος είχε μεταβεί για να περάσει το Πάσχα, έτσι ώστε σύμφωνα με όσα αναφέρουν αστυνομικές πηγές να τον πετύχουν «χαλαρό» οι δράστες και να πετύχουν τον στόχο τους.

Στην αυλή όπου βρισκόταν ο Γιάννης Σκαφτούρος και συγγενικά του πρόσωπα, έπεσαν «βροχή» οι σφαίρες και βρέθηκαν τουλάχιστον 15 κάλυκες από καλάσνικοφ. Μάλιστα, τραυματίστηκαν δυο ακόμα άνθρωποι, με τον έναν εξ αυτών να είναι συμπέθερος του δολοφονηθέντα.

Ο 45χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ έχει κι αυτός βαρύ ποινικό παρελθόν.

Το who is who του τραυματία και συμπέθερου του Σκαφτούρου

Ποινικό μητρώο 1995 δικογραφία τμήμα δίωξης ναρκωτικών

1997 δικογραφία για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων ,

2000 τμήμα οικονομικών εγκλημάτων διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση

2003 τμήμα ασφάλεια Χανίων δικογραφία για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων

2007 Ασφάλειας Αττικής δικογραφία νομοθεσία περί καζίνων

2020 υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών δικογραφία περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις, περί όπλων, ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός έδινε ουσίες ντόπινγκ αναβολικά σε αθλητές