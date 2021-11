Μια συζήτηση για τη χριστιανική μαρτυρία σε έναν κόσμο που θερμαίνεται

2 Shares Share Tweet

Διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνει το Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Καίμπριτζ στις 17 Νοεμβρίου 2021 (20.30-22.00 ελληνική ώρα) με θέμα «Τι σχέση έχει η κλιματική αλλαγή με την Ορθοδοξία; Μια συζήτηση για τη χριστιανική μαρτυρία σε έναν κόσμο που θερμαίνεται». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον απόηχο της Διεθνούς Διάσκεψης για το κλίμα που λαμβάνει χώρα στη Γλασκόβη (COP26).

Ομιλητές θα είναι οι:

Κώστας Καρράς, μέλος του Συμβουλίου και πρώην Αντιπρόεδρος της Europa Nostra, διοργανωτής εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου ημερίδας το 1988 στην Πάτμο με θέμα «Θρησκεία και Περιβάλλον».

Σπυριδούλα Φωτεινή, πτυχιούχος Δημόσιας Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, πρώην συντονίστρια προγραμμάτων (2019-21), Τμήμα Διορθοδόξων, Οικουμενικών και Διαθρησκειακών Σχέσεων στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Δρ Edward Skidelsky, Λέκτορας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Έξετερ, συγγραφέας (με τον Robert Skidelsky) του βιβλίου How Much is Enough? Work, Money and the Good Life (2012)

Αδελφή Θεοχαρίτη, μοναχή της Μονής Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης

Συντονισμός: Δρ. Elizabeth Theokritoff, διδάσκουσα στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Καίμπριτζ

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση είναι ελεύθερη μέσω της πλατφόρμας Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82634267674

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: https://www.iocs.cam.ac.uk/what-has-climate-change-to-do-with-orthodoxy-a-conversation-about-christian-witness-in-a-warming-world/