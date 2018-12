8 SHARES Share Tweet

Την πρωτιά και ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το «8ο Γυμνάσιο Βόλου», στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής στη Θεσσαλονίκη. Και φέτος, τα μέλη της ομάδας “Argo – Droids” έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και κατάφεραν να κατακτήσουν την 1η θέση στο αγωνιστικό μέρος της κατηγορίας γυμνασίου ανάμεσα σε 23 μαθητικές ομάδες.

Το σενάριο του φετινού διαγωνισμού είχε ως εξής: «Μόλις σας προσέλαβαν σε δήμο ως μηχανικό ρομποτικής για να μεταφέρετε και να ασφαλίσετε μέσω εξελιγμένου αυτόματου συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, απόβλητα που είναι εκτεθειμένα σε ρέμα που χωρίζει τις πόλεις Α και Β, μετά από καταστροφικές πλημμύρες». Το σενάριο είχε τρεις βαθμούς δυσκολίας και ανάλογο συντελεστή βαθμολόγησης. Η ομάδα «Argo-droids» επέλεξε το μεσαίο επίπεδο και έβγαλε εις πέρας τις περισσότερες προκλήσεις, ώστε να πετύχει 120 πόντους με άριστα το 150 και φυσικά την καλύτερη επίδοση που την οδήγησε στο χρυσό μετάλλιο. Σημειώνεται ότι και στο προηγούμενο φεστιβάλ η ομάδα είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.

Στο φεστιβάλ συμμετείχε και η “νέα φουρνιά” του εργαστηρίου ρομποτικής οι «Another Brick in the Bot», όνομα επηρεασμένο από το γνωστό τραγούδι των Pink Floyd, οι οποίοι κατάφεραν να πλασαριστούν στην 9η θέση και να κερδίσουν έπαινο για την ολοκλήρωση της πρόκλησης του διαγωνισμού με καλή επίδοση, αποδεικνύοντας ότι κατέχουν σε υψηλό βαθμό τις αρχές τις ρομποτικής και του προγραμματισμού.

Την χρυσή ομάδα «Argo-drοids» αποτελούν οι: Κουσκουρίδας Στέργιος, Σταματίου Γιάννης και Βογιατζιδόπουλος Γιώργος, ενώ τους νέους «Another Brick in the Bot” οι: Δεμίρης Κωνσταντίνος, Κρανάς Κωνσταντίνος, Σταυρακούδης Αρσένης και Βασίλεβα Ιωάννα – Ιβάνκα. Προπονητής των ομάδων είναι ο καθηγητής πληροφορικής Σαμαράς Νικόλαος. Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Περιφέρεια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Νεάπολης Συκεών.