Παραβίασε την καραντίνα, έκανε 563 χλμ. για να αγοράσει κεμπάπ και τον έπιασαν επειδή… τράκαρε

Ένας άνδρας στο Μπρίστολ μάλλον είναι λάτρης του κεμπάπ, αφού έκανε 563 χιλιόμετρα μαζί με τα παιδιά και την σύζυγό του για να το αγοράσει.

Ωστόσο δεν το χάρηκε, αφού κατά την επιστροφή τράκαρε το αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας, με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του στο αυτοκίνητο, είπε στους αστυνομικούς ότι είχαν ταξιδέψει από το Έξετερ στο Κόβεντρυ για να πάρουν ένα κεμπάπ και όταν γύριζαν στο σπίτι τράκαραν με αποτέλεσμα να τον «τσακώσει» η αστυνομία για παραβίαση της καραντίνας.

Οι αξιωματικοί επέβαλαν πρόστιμο στον οδηγό για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης χωρίς άδεια ή ασφάλιση, και παραβίαση της καραντίνας.

Η αστυνομική μονάδα της Avon και του Somerset έγραψε στο Twitter: «RTC στο M5 στο Portishead. Ο οδηγός δεν είχε άδεια ή ασφάλιση. Είχε τη σύζυγό του και 2 μικρά παιδιά στο όχημα. Επιστρέφουν στο Έξετερ από το Κόβεντρι όπου είχαν ταξιδέψει για να αγοράσουν ένα κεμπάπ … Ο οδηγός κατηγορείται για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της παράβασης του lockdown».

RTC on the #M5 at #Portishead

The driver had no licence or insurance

He had his wife, and 2 young children in the vehicle.

They were returning to Exeter from Coventry where they had travelled to buy a kebab…

Driver reported for various offences including the #Covid breach pic.twitter.com/M2rXbzvo5B

— ASPolice Roads Policing (RPU) (@ASPRoadSafety) January 20, 2021