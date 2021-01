Εικαστικό Ημερολόγιο 2021 από το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου

0 Shares Share Tweet

Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου για 13η χρονιά ετοίμασε εικαστικό Ημερολόγιο 2021, σε πείσμα των καιρών επιμένουν. Στην έκδοση, συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γιάννης Βρακάς, Γιάννης Γίγας – Θωμάς, Τατιάνα Γκριμπάνοβα – Διονά, Βαγγέλης Διονάς, Κώστας Κλουβάτος, Ιωάννης Κυριακίδης, Δημήτρης Μοράρος, Αριστείδης Πατσόγλου, Μπάμπης Πυλαρινός. Να σημειωθεί, ότι το Ημερολόγιο 2021, έγινε με την πολύτιμη βοήθεια του συλλέκτη Γιώργου Δημητρόπουλου. Θα αναφερθούν δυό λόγια βιογραφικά των καλλιτεχνών.



O Μπάμπης Πυλαρινός https://pilarinos.gr. Γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1966. Σπούδασε Φυσική και έμαθε ζωγραφική και αγιογραφία μαθητεύοντας δίπλα στο Θανάση Φίλιο, Δημήτρη Χατζηαποστόλου, π. Σταμάτη Σκλήρη και Γιώργο Κόρδη. Ζωγραφίζει, δημιουργεί υπαίθριες εγκαταστάσεις ζωγραφικής, εικονογραφεί βιβλία, δημιουργεί με τη ζωγραφική του ταινίες animation, αγιογραφεί φορητές εικόνες και τοιχογραφικά σύνολα σε εκκλησίες. (Άγ. Νικόλαος Ιωαννίνων, Άγ. Στέφανος Μεταμορφώσεως Αττικής, Αρχαγγέλοι Κρυόβρυσης Ιωαννίνων). Διδάσκει βυζαντινή ζωγραφική μέσω διαδικτύου και δια ζώσης στην Αθήνα, στο Παρίσι και τα καλοκαίρια στη Ζάκυνθο στην Αυστριακή θερινή Ακαδημία Είναι μέλος της ομάδας εικονογράφων «Ώχρα». Εκθέτει τα έργα του συνήθως κάθε δυο χρόνια στην Αθήνα στο ατελιέ του, στο Παρίσι, και στη Ζάκυνθο για ένα βράδυ σε υπαίθρια μέρη ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος. Έχει κάνει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Φίλος του Μουσείου και σημαντικός καλλιτέχνης που τώρα ζωγραφίζει και ψηφιακά, όπως ο «Κραραϊσκακης» που φιλοξενείται στο Ημερολόγιο 2021.

Ο Αριστείδης Πατσόγλου ο πιό σημαντικός Έλληνας γλύπτης εν ζωή, που έδωσε για το Ημερολόγιο 2021, μιά «μακέτα γλυπτού για το 1821». Γεννήθηκε το 1941 στην Λέσβο https://www.facebook.com/patsoglou. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ στο Εργαστήριο Γλυπτικής του Γιάννη Παππά, στο Παρίσι στην Ecole des Beaux-Arts. Τα μεγάλα μεταλλικά γλυπτά έργα έχουν δοκιμαστεί από τη φωτιά που αποτελεί το σύντροφο-συνεργάτη του καλλιτέχνη. Είναι προϊόντα μιας ύλης βασανισμένης και κεκαθαρμένης, αυθεντικό γέννημα μιας επώδυνης κύησης και γέννησης. Οι φιγούρες είναι δυναμικές ή και σε κίνηση και εκτυλίσσονται σε μία διπλή διαλεκτική. Η πρώτη είναι εκείνη της δυάδας, εγώ και ο άλλος σαν ετερότητα… Το φως και τα χρώματα αποτελούν δύο διαστάσεις εξίσου σημαντικές. «Αν παρατηρήσουμε τη φύση, λέει ο καλλιτέχνης, βλέπουμε πως αναπτύσσεται από τα μέσα προς τα έξω. Αυτή είναι και η μαγεία της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Κατόρθωναν οι άνθρωποι αυτοί να μη δείξουν την εξωτερική εικόνα αλλά το βάθος της ίδιας της ψυχής». Έργα του υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Γνώριμος από την εποχή του Παρισού.

Ο Δημήτρης Μοράρος, www.moraros.gr, ζωγράφος, χαράκτης, επιμελητής βιβλίων· δεν θα πούμε κάτι. Παλιός συνεργάτης του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου. Έχει φιλοτεχνήσει δεκάδες βιβλία και Ημερολόγια. Στο παρών Ημερολόγιο 2021 κοσμεί με έργο του το εξώφυλλο, τη δεύτερη σελίδα και με ένα χαρακτικό EX – LIBRIS στην τρίτη σελίδα.



Ο εκπληκτικός (κύριος Ιβάν) Ιωάννης Κυριακίδης γεννήθηκε στην Κάσπη Γεωργίας, το 1940. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στο Πολυγραφικό Ινστιτούτο του Lvov της Ουκρανίας με δάσκαλο το Β. Οβτσίνικωφ. Δούλεψε πάνω από 20 χρόνια ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Κεντρικού Εκδοτικού Οίκου του Ουζμπεκιστάν. Εκεί εκπόνησε προοδευτικά συστήματα και μεθόδους ενώ είχε και την επιμέλεια εικονογράφησης βιβλίων και καλλιτεχνικών εκδόσεων με χαρακτικά. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και η θεματογραφία του αντλείται κυρίως από το χώρο της παγκόσμιας ποίησης και μυθολογίας. Έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε περισσότερες ομαδικές. Έχει δουλέψει πολύ τα χαρακτικά με την τέχνη του λιλένιουμ. Πολύ σημαντική και αξίζει το κόπο να γίνει κάποια στιγμή αναλυτική αναφορά.

Τιμήθηκε με μετάλλια στην πρώην ΕΣΣΔ, τις ΗΠΑ, την Τσεχοσλοβακία, τη Νορβηγία.

Έργα του βρίσκονται στα Μουσεία της Πετρούπολης, Νουκούς, Μόσχας, Τασκένδης κ.ά. Ασχολήθηκε επίσης με σκηνικά θεάτρου καθώς και με εκθεσιακές αφίσες. Βιβλία με χαρακτικά του εκδόθηκαν στην Ουγγαρία, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Ουζμπεκιστάν, Ινδία, Ρωσία, Ιαπωνία. Το 1988, ήταν υποψήφιο μέλος της Ακαδημίας καλλιτεχνών της πρώην ΕΣΣΔ.

Ο Κώστας Κλουβάτος Γεννήθηκε το 1921 στην Αθήνα. Είναι ο μόνος συμμετέχων που έχει φύγει από την ζωή, το 2007. Επελέγει για το πολύ ενδιαφέρον θέμα του χαρακτικού του, που κοσμεί τον πρώτο μήνα του Ημερολογίου 2021. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο Εργαστήρι του Δημήτρη Μπισκίνη, παράλληλα με τη φοίτησή του στην ΑΣΚΤ. Συνεργάζεται με τους γλύπτες Ζογγολόπουλο, Καπράλο, τον αρχιτέκτονα Δ. Πικιώνη, τους Χαϊνη Κοκκινίδη, Κατράκη, Τσαρούχη. Τη δεκαετία του ’50 εισάγει την έννοια της χωροπλαστικής, μιας καινούριας για την Ελλάδα μορφή τέχνης. Διαμορφώνει εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (μνημεία, πλατείες, δημόσιοι χώροι, κατοικίες) σε όλη την Ελλάδα.

Ο Βαγγέλης Διονάς https://vangelisdionas.com, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1954. Από το 1971 έως το 1974 δούλεψε κοντά στο ζωγράφο Γιώργο Βογιατζή. Το 1981 αποφοίτησε με άριστα από την ΑΣΚΤ, όπου σπούδασε ζωγραφική με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Παράλληλα παρακολουθεί με υποτροφία του ΙΚΥ το εργαστήρι νωπογραφίας και τεχνικής των φορητών εικόνων με δάσκαλο τον Κώστα Ξυνόπουλο. Έχει συνεργαστεί σε πολλές εκδόσεις βιβλίων με πρωτότυπα χαρακτικά και έχει επιμεληθεί εικονογραφήσεις ποιητικών συλλογών και περιοδικών. Από το 1983 διδάσκει στην μέση εκπαίδευση ως καθηγητής Καλών Τεχνών. Έχει οργανώσει δεκάθες εκθέσεις ατομικές ελλάδα και εξωτερικό και συμμετείχε σε πάρα πολλές ομαδικές. Το Ημερολόγιο του 2017 του Μουσείου Ελιάς είχε έργα δικά του.



Η Τατιάνα Γκριμπάνοβα – Διονά, Γεννήθηκε στη Μόσχα. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών ΣΤΡΟΓΑΝΟΒ. Από το 1992 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Μαθήτευσε την τεχνική της χαρακτικής και της μονοτυπίας στο εργαστήριο του ζωγράφου Βαγγέλη Διονά.

Εκθέσεις: στην Booze cooperativa “Les Chiens Vagabonds et les pensees errantes”, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά: “20+1 δημιουργοί” και “Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία, Ex Libris Θεογονία F.I.S.A.E. HELLAS, Πάτρα “Πολύεδρο”, Εικονογράφηση του βιβλίου ποιημάτων του Γιῶργου Γώτη «Συγκλίνοντες άνεμοι» Εκ. Στιγμή. Δουλειά της έχει παρουσιάσει σε εκθέσεις και στη Ρωσία. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Μόσχα, Κύπρο, Λιθουανία, USA. Τα «στολιαδάκια της» το μέλλον του τόπου, όπως λέει η ίδια κοσμεί τον Μάρτιο, ακριβώς 200 έτη από την Επανάσταση, όπου συμβολικά είναι έργο Ρωσίδας!,

Ο Γιάννης Γίγας – Θωμάς https://www.facebook.com/ludlow.icon, είναι ένας σημαντικός πολύπλευρς καλλιτέχνης. Γεννήθηκε το 1966 στην Πετρούπολη Αττικής. Πτυχιούχος της ΑΣΚΤ. Ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας Καρατρανσαβαγκάρντια. Εργάζεται επίσης ως αγιογράφος και έχει ζωγραφίσει πολλές φορητές εικόνες και τοιχογραφίες. Μέχρι σήμερα έχει ιστορήσει πάνω από 17 ορθόδοξες ελληνικές εκκλησίες. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει πάρει μέρος επίσης, σε δεκάδες άλλες ομαδικές εκθέσεις. Το πολυ-έργο του με την μέθοδο της ψηφιακής ζωγραφικής και τίτλο «ΑΩΚΑ» (1821), κλείνει το Ημερολόγιο 2021 του Μουσείου Ελιάας και Λαδιού Πηλίου.

Ο Γιάννης Βρακάς είναι παλιός εκπαιδευτικός και πρόσφατα εικαστικός – χαράκτης. Τα τελευταία ασχολείται με την χαρακτική σέ όρθιο ξύλο, μιά δύσκολη τεχνική. Άρεσε πολύ και φιλοξενούνται τρία έργα του, που εάν προσέξει κάποιος τις διαστάσεις των είναι μικρογραφίες!

