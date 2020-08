«Εξωραϊστική» : Tο πρόγραμμα παραστάσεων και προβολών

0 Shares Share Tweet

Συνεχίζεται το πρόγραμμα στον θερινό κινηματογράφο «Εξωραϊστική» με προβολή ταινιών, θέατρο σκιών, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους και stand up comedy:

-Stand up comedy: Γιώργος Χατζηπαύλου, Τετάρτη 26/8, 22.00: Στο «Τάιμινγκ» ο Γιώργος αναζητά, εντοπίζει και καταγράφει όλα τα αστεία και παράλογα που υπάρχουν, τόσο στις μικρές, όσο και στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας σήμερα. Όλα όσα ζούμε, όσα βλέπουμε και όσα σκεφτόμαστε, λογικά ή παράλογα, σημαντικά ή ασήμαντα στηρίζονται με καταιγιστικό ρυθμό.

-Η θεατρική παράσταση «Ο κήπος», με τον Στέλλο Μάινα και την Κάτια Σπερελάκη, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, αναβάλλεται.

-Μικρό θέατρο: Ο Τζάκι και η φασολιά, Τετάρτη 31/8, 20.00: Ο Τζακ! Ένας ονειροπόλος νέος που ζει με τη μητέρα του και την αγαπημένη του αγελάδα. Τα πράγματα ξαφνικά δυσκολεύουν πολύ και δυστυχώς ως μόνη λύση αναγκάζεται να πουλήσει την αγελάδα του. Το αντάλλαγμά του; Πέντε μαγικά φασόλια από έναν πολύ περίεργο άνθρωπο που συναντά τυχαία στον δρόμο για την αγορά.

-Θεατρική παράσταση: To τάβλι, Πέμπτη 3/9, 21.15: Ο Ι. Μιχαηλίδης και ο Γ. Σκιαδαρέσης σε μια παρτίδα δεξιοτεχνίας σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη παρουσιάζουν «Το τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη. Μια κωμωδία χαρακτήρων που αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».