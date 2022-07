Γιάννης Μπουτίνας: «Δράσεις εξωστρέφειας από την Περιφέρεια για την ενίσχυση του τουρισμού»

Δύο ταχυτήτων ο τουρισμός αυτή την περίοδο στη Θεσσαλία

Συγκρατημένα αισιόδοξα είναι τα πράγματα στον τουρισμό σε ότι αφορά στη Θεσσαλία, με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού- Πολιτισμού κ. Γιάννη Μπουτίνα, να σημειώνει μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, ότι ο τουρισμός στην περιοχή είναι δύο ταχυτήτων, με πιο χαμηλές ταχύτητες στους ηπειρωτικούς προορισμούς και μεγάλες πληρότητες στους παραθαλάσσιους. Βέβαια, υπάρχουν ενδείξεις και για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί άκρως θετική προοπτική. Από την πλευρά της ήδη η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το «άνοιγμα» της περιοχής στο εξωτερικό και στις αγορές, προκειμένου η επόμενη χρονιά να είναι ακόμη πιο ενδυναμωμένη τουριστικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπουτίνας, ο τουρισμός αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία είναι δύο ταχυτήτων με τις πληρότητες στους ηπειρωτικούς προορισμούς να μην ξεπερνούν το 40% και στους παραθαλάσσιους και τα νησιά να φτάνουν στο 90-95%.

« Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε κάνει τα πάντα για να είναι ισόρροπη η προβολή και η προώθηση όλων των προορισμών. Θεωρώ ότι θα έχουμε μία επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δηλαδή στα Μετέωρα θα φτάσουμε και στα τέλη Οκτωβρίου που θα έχουμε και μια κινητικότητα κι ελπίζω να κυλήσει η χρονιά χωρίς να έχουμε εξωγενείς παράγοντες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτίνας επισημαίνοντας πως ο τουρισμός στη Θεσσαλία φέτος βασίζεται σε Αμερικανούς, Βρετανούς και λιγότερο στους Κεντροευρωπαίους και Βαλκάνιους.

Πλήθος δράσεων με στόχο την εξωστρέφεια

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στη σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα Επιμελητήρια της περιοχής, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων είτε στον αγροδιατροφικό τομέα, είτε στον κατασκευαστικό κλάδο ή στην ψηφιακή τεχνολογία, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα σε όλους τους επιχειρηματίες να επισκεφθούν μαζί με την Περιφέρεια τουριστικές δράσεις που θα γίνουν στο δεύτερο αυτό εξάμηνο.

Οι δράσεις ξεκινούν από το Ντίσελντορφ, σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού που διαρκεί δέκα ημέρες φέτος, από 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας Beyond στη HELEXPO, τον Οκτώβριο λαμβάνει χώρα ένα διήμερο workshop στο Βελιγράδι με παρουσίαση των προορισμών της Θεσσαλίας και με be to be συναντήσεις επαγγελματιών και κλεισμένα ραντεβού με 50 πράκτορες της Σερβίας που δουλεύουν με την Ελλάδα. Έπειτα σειρά έχει η Αθήνα, για την παρουσίαση της υδατοδρομίας της Θεσσαλίας κι εκεί η έκθεση θα περιέχει γευσιγνωσία και οινογνωσία , με σεφ των Αθηνών να μαγειρεύουν συνταγές θεσσαλικές. Τέλος, υπάρχει και η έκθεση «Υποδομή», που αφορά στον κατασκευαστικό κλάδο, και η έκθεση αγροδιατροφής στο τέλος Οκτωβρίου στο Παρίσι, όπου θα βρεθούν 40 επιχειρηματίες απ’ όλη τη Θεσσαλία, 12 από τη Μαγνησία.

Ο κ. Μπουτίνας απεύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στους επιχειρηματίες ανάλογα με τον τομέα τους να συμμετάσχουν μέσω της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων στις εκθέσεις και τις δράσεις εξωστρέφειας.

Έλεγχοι, εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρηματιών του τουρισμού

Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης σχολίασε και την πρόσφατη ανάρτηση του κ. Σαρούκου, προϊσταμένου τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας, πως ξενοδοχεία που είναι πιστοποιημένα με το σήμα προσφοράς ελληνικού πρωινού, διαθέτουν ξένα προϊόντα.

«Το κενό υπάρχει. Από τη στιγμή που κάποια επιχείρηση παίρνει το σήμα, θα πρέπει το κράτος να έχει έναν έλεγχο. Είναι τεράστιο θέμα και για μένα ξεκινάει από την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρηματιών. Εάν οι επαγγελματίες δεν καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, πιστεύω είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξεις και να το βάλεις στη σειρά», είπε ο κ. Μπουτίνας χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι οι επαγγελματίες συνήθως αναφέρουν ότι δεν βγαίνουν στην τιμή γι’ αυτό και αγοράσουν ξένα προϊόντα αντί ελληνικά. Ωστόσο, τόνισε πως οι επαγγελματίες θα πρέπει να σκεφτούν μεν πόσα χρήματα θα πληρώσει ο πελάτης τους, αλλά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι εάν αυτό που θα φάει, θα πιει, θα δει, θα μείνει του αρέσει, θα πληρώσει και το σχετικό αντίτιμο.

«Δεν έχουμε καταλάβει την αξία που έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των επιχειρηματιών και εργαζομένων του τουρισμού», σχολίασε ο κ. Μπουτίνας.

Επικαιροποίηση της έρευνας για την κίνηση του αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου

Στο μεταξύ, ο κ. Μπουτίνας σημείωσε πως σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Μπασδάνη και την αρμόδια για τον τουρισμό κ. Καμμένου αποφάσισαν από κοινού να συνεχιστεί και να επικαιροποιηθεί η έρευνα για την κίνηση του αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου και φέτος, έτσι ώστε να γίνει το δεύτερο βήμα, μετά τη συλλογή των απόψεων, που είναι η επαγγελματική προσέγγιση εταιρειών και επισκεπτών.

«Ήδη το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου έχει μία αύξηση στις πτήσεις ακόμη και σε σχέση με το 2019, που ήταν από τις καλύτερες χρονιές, αλλά θέλουμε να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό σε πτήσεις, να φέρουμε κι άλλο κόσμο. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και από την Ένωση Ξενοδόχων και από Επιμελητήριο Μαγνησίας, ερχόμαστε ως Περιφέρεια κι εμείς να συνδράμουμε πάνω στο κομμάτι αυτό, για το καλύτερο αποτέλεσμα όπως λέει και ο περιφερειάρχης μας Κ. Αγοραστός ότι μόνο με συνένωση θα φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», σημείωσε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης.

Τόνισε πως πολλές από τις επισημάνσεις των επισκεπτών έχουν ήδη επιλυθεί και υπογράμμισε πως ειδικά στη Μαγνησία γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με τη κ. Κολυνδρίνη αλλά και τον κ. Αγοραστό να βρίσκονται «πάνω» από τα έγα.

Βήματα και για τη λειτουργία του film office

Σε σχέση με το film office της Περιφέρειας ο κ. Μπουτίνας ξεκαθάρισε πως κανένα film office υπό τον ΕΚΟΜΕ δεν λειτουργεί στη χώρα, καθώς χρειάζεται σχετική διυπουργική απόφαση των Υπουργείων Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και Πολιτισμού. Σε τοπικό επίπεδο ο Περιφερειάρχης έχει υπογράψει την απόφαση ίδρυσης του γραφείου στον Οργανισμό της Περιφέρειας, ενώ η Θεσσαλία έχει μπει στο παγκόσμιο Location guide με δική της σελίδα, όπου μπορούν όλοι οι location manager να βλέπουν και να επιλέγουν τοποθεσίες για γυρίσματα.

Τέλος, ο κ. Μπουτίνας ανέφερε ότι από πλευράς Περιφέρειας γίνεται επικύρωση του μητρώου επαγγελματιών. Μόλις ολοκληρωθεί θα υπάρξει ένα banner στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας προκειμένου όσοι επαγγελματίες ασχολούνται με την οπτικοακουστική παραγωγή, την υποκριτική, την ενδυματολογία, την ηχοληψία να μπορούν να εγγράφονται και οι παραγωγές που θα έρχονται στην χώρα ή την περιοχή να μπορούν να βρίσκουν τους κατάλληλους επαγγελματίες μέσα από αυτή την πλατφόρμα.