Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο και ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge στη Λάρισα που διοργανώθηκε από τον φορέα Βιομιμητισμού Ελλάδος Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα MSC in Management Science and Technology του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Το συνέδριο και ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας, την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge Larissa πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους φορείς Aephoria, Be Loved Web Design, Change your World, Creative Ideas, Digital idea, ΕΠΕΕΚ, Labattoir Δ.Θεσσαλονίκης, Λέσχη Ξιφασκίας Θεσ/νίκης, Pangea, SheSharp, The Meraki People, Women Techmakers Greece, ΦΕΤΑ Κόμικς και με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Orion Group Communication.

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η συμβολή των επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, με χρυσούς χορηγούς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., ενώ με δωροθεσία υποστήριξαν οι εταιρίες, Atlas Consulting, Coco-Mat, e-FOOD, ΘΕΣ-ΓΑΛΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, Mikel Coffee Company, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ και Phaistos Printing.

Φέτος η συμμετοχή άγγιξε τους 22.000 πολίτες από 70 χώρες και 200 πόλεις σε όλο τον κόσμο που συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν τις λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γη, χρησιμοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα της NASA.

Η ειδική επιτροπή με κριτές τον Αν. Βασιλειάδη (Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας), Ανδ. Στεφανίδη (Aephoria.net) και Γ. Προφιτιλιώτη (υποψ. διδάκτωρ ΕΜΠ) ανέδειξε τις παρακάτω τρεις νικήτριες ομάδες:

1ο Βραβείο PROSUN

Κατηγορία: Τhe earth and us. Challenge lets go to the beach

Mέλη Ομάδας: Αναστάσιος Γιαλαμάς, Μιλτιάδης Αλέξης, Δέσποινα Φλώρου, Κωνσταντίνος Γρηγορίου, Θεόδωρος Γρηγορίου.

Η λύση είναι μια εφαρμογή η οποία με τη βοήθεια της φωτογραφικής μηχανής και του smartphone θα δείχνει τον δείκτη UV της θέσης του χρήστη, προκειμένου να τοποθετηθεί ο σωστός τύπος αντηλιακού. Η ομάδα ελπίζει για ένα μέλλον με λιγότερα ηλιακά εγκαύματα και Καρκίνους δέρματος.

2Ο Βραβείο AIR TRAVELING STORIES.

Κατηγορία The earth and us. Challenge Pilot plus

Mέλη ομάδας: Mελπομένη Πίτα, Δήμητρα Οικονόμου, Βασίλης Οικονόμου, Γεωργία Οικονόμου.

Η Ιδέα υλοποιήθηκε από δύο μικρά παιδιά 11 & 13 ετών σε συνεργασία με τους γονείς τους. Συγκεκριμένα το Air Travelling αφορά μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιβάτες και πιλότους αεροπλάνων και συνδυάζει την τεχνολογία του GPS με το crowdsourcing, δηλαδή την ανάρτηση πληροφοριών από το κοινό​. Κάθε φορά που οι χρήστες περνούν πάνω από μια περιοχή, θα λαμβάνουν μία ειδοποίηση που θα τους ενημερώνει για την τοποθεσία τους, καθώς και για γεωλογικά, πολιτιστικά, κλιματικά, καθώς και άλλα στοιχεία (αναρτημένα από άλλους χρήστες) ανάλογα με το κριτήριο ενδιαφέροντός τους.

3ο Βραβείο RADIATION BLOCKERS.

Κατηγορία Warning! Danger Ahead! Challenge Mayday! Mayday! Mayday!

Mέλη ομάδας: Kωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Ηλίας Ντεγκούδης, Μανώλης Καρτσάκης, Ζωιοπούλου Βασιλική.

Οι επιβάτες των πτήσεων κοντά σε μαγνητικούς πόλους εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Η ειδική δόση ακτινοβολίας έχει σημαντική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο άνθρωπος γίνεται πιο ευάλωτος σε προβλήματα υγείας. Η λύση για τη μείωση της ακτινοβολίας που λαμβάνεται από το ανθρώπινο σώμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία δείχνει τα επίπεδα ακτινοβολίας για κάθε επιβάτη μηνιαίως, καθώς και το σχεδιασμό ενός κοστουμιού αντί-ακτινοβολίας.